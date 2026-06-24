Les résultats de Micron au centre de l'attention à Wall Street

Les marchés actions américains sont attendus en hausse ce mercredi. À quelques minutes de l'ouverture, les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent respectivement de 0,42% et 0,65%.

Les investisseurs attendent particulièrement les résultats trimestriels de Micron, qui seront publiés après la clôture. Le fabricant de puces mémoire, considéré comme un acteur clé de la chaîne de valeur de l'IA, dévoilera ses comptes dans un contexte de fortes attentes sur la demande liée aux centres de données.

Dans le même secteur, Qualcomm a annoncé le rachat de la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle Modular pour 4 milliards de dollars,

une opération qui illustre la poursuite de la consolidation autour des technologies d'IA.

À l'inverse, FedEx recule de près de 7% dans les échanges de préouverture. Le groupe américain de livraison a publié des résultats trimestriels marqués par une érosion de sa marge opérationnelle, ce qui pèse sur le titre.

Sur le marché des matières premières, le cours du WTI se replie de 2,24% à 71,02 dollars le baril.

Sur le front géopolitique, le Premier ministre qatari s'est rendu mercredi à Oman afin de préparer des discussions réunissant les pays du Golfe, l'Irak et l'Iran au sujet du détroit d'Ormuz, selon un diplomate cité par l'AFP. Ces échanges sont distincts des négociations actuellement menées entre Washington et Téhéran.

Par ailleurs, des discussions en vue d'une réconciliation entre les pays du Golfe et l'Iran sont en préparation en Arabie saoudite. Un sommet régional destiné à renouer les liens entre les États arabes du Golfe, l'Iran et potentiellement d'autres pays voisins après la guerre au Moyen-Orient devrait se tenir à Riyad, selon la même source.

Au chapitre des statistiques, 1,410 million de permis de construire ont été enregistrés en mai en rythme annuel aux États-Unis. Le consensus visait 1,413 million, après 1,423 million en avril.

Les investisseurs surveilleront à 16h00 les ventes de logements neufs puis les stocks hebdomadaires de pétrole.