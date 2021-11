Les résultats de l'AGE du 09.11.21 et la demande de cotation continue

L'AGE qui s'est tenue le 9.11.21 a entériné la faculté d'une détention au porteur, par défaut. La société est également éligible à demander à Euronext de passer à la cotation en continu, en lieu et place de la cotation au fixing. Passer à la cotation en continue qui est plus adaptée à notre valeur, sera susceptible d’augmenter la liquidité de notre titre et son exposition à d'autres types d’actionnaires.

Nous informerons nos actionnaires et le marché de la date retenue par Euronext pour le passage à la cotation en continu.