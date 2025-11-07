Les résultats de Grindr dépassent les attentes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de Grindr GRND.N augmentent de 8,4 % avant bourse après que les résultats du troisième trimestre ont dépassé les estimations ** Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre augmente de 30% en glissement annuel pour atteindre 115,77 millions de dollars, dépassant l'estimation consensuelle de 113,30 millions de dollars

** Le directeur général attribue aux innovations pluriannuelles des applications le mérite d'avoir stimulé l'engagement et la monétisation ** L'entreprise relève ses prévisions d'Ebitda ajusté pour l'exercice 25 à 191 millions de dollars - 193 millions de dollars, ce qui témoigne de sa confiance dans les perspectives grâce à la forte progression du troisième trimestre et à l'élan de la croissance du nombre d'utilisateurs ** La note moyenne de quatre analystes est "acheter", la prévision médiane est de 22,50 $ - données LSEG

** L'action a baissé de 23,82% depuis le début de l'année, à la dernière clôture