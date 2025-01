Les résultats de Givaudan portés par les parfums en 2024

Le groupe suisse Givaudan, spécialisé dans les parfums et arômes, a dévoilé vendredi un chiffre d'affaires et un bénéfice en hausse pour l'exercice 2024, porté à nouveau par la parfumerie fine.

( AFP / ERIC FEFERBERG )

Le groupe genevois a dégagé un bénéfice de 1,09 milliard de francs suisses (1,15 milliard d'euros), en hausse de 22,1% par rapport à l'année précédente tandis que son chiffre d'affaires s'est accru de 7,2% à 7,4 milliards de francs, a-t-il indiqué dans un communiqué. Des chiffres conformes aux attentes des analystes interrogés par l'agence suisse AWP.

Les ventes de sa division parfums et beauté se sont inscrites en hausse de 14,1% hors effets de changes et acquisitions, progressant de 18,4% dans la parfumerie fine, a détaillé le groupe qui conçoit des fragrances pour les grands noms de la parfumerie tels que Christian Dior ou Prada.

La parfumerie fonctionnelle, qui englobe les senteurs pour les produits d'hygiène et lessives, a quant à elle vu ses ventes progresser de 13,5% sur un an. Celles des ingrédients pour les produits de beauté ont augmenté de 11,1%.

Sa division dédiée aux arômes a quant à elle vu ses ventes grimper de 10,7%, portées par une hausse de 27,3% en Amérique latine et de 20,9% en Asie du Sud, Afrique et Moyen-Orient.

Le groupe a confirmé ses objectifs de moyen à long terme, visant toujours une croissance organique de ses ventes de 4% à 5%. Il précise toutefois qu'avec une "croissance de son chiffre d'affaires moyenne de 7,2%" entre 2021 et 2024, il est "très susceptible de dépasser la limite supérieure" de cet objectif pour la période allant de 2021 à 2025.

En juillet, le groupe a bouclé le rachat de l'intégralité de l'entreprise italienne b.kolormakeup & skincare dans laquelle il avait déjà pris une participation de 25% en 2021. Cette acquisition lui a permis de poursuivre sa diversification en élargissant sa gamme de produits au maquillage.