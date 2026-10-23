Les résultats de Deckers montrent que les remises agressives pratiquées par ses concurrents pèsent sur les marques haut de gamme

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par Sanskriti Shekhar

Deckers Outdoor DECK.N , le fabricant des bottes UGG et des baskets Hoka, a déclaré que les remises agressives pratiquées par ses concurrents avaient pesé sur ses ventes au deuxième trimestre, soulignant les défis auxquels sont confrontées les marques de chaussures haut de gamme alors que les consommateurs se montrent de plus en plus sélectifs.

L'action de la société a chuté de 8 % en séance prolongée après la publication des résultats. Voici plus de détails:

* Le fabricant de chaussures a annoncé un chiffre d’affaires de 1,48 milliard de dollars, en deçà des estimations des analystes d’ qui tablaient sur 1,51 milliard de dollars, mais a enregistré une hausse de 27 % de son bénéfice pour le trimestre clos le 30 septembre

* «Aux États-Unis, nous avons constaté une intensification des promotions tout au long du trimestre, en particulier dans le secteur des chaussures de sport, ce qui a pesé sur nos performances en matière de commerce électronique aux États-Unis, car nous avons maintenu une politique de prix pleins», a déclaré le directeur général Stefano Caroti lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société

* Les ventes comparables en vente directe aux consommateurs ont reculé de 6,4 % au deuxième trimestre

* « L’accent est davantage mis sur le chiffre d’affaires que sur les marges », a déclaré Simeon A. Siegel, analyste chez CFA

* « Le recul des parts de marché a été observé dans toutes les tranches de revenus des ménages, y compris chez les consommateurs à revenus élevés, ce qui met en évidence les défis auxquels sont confrontées même les marques haut de gamme, les acheteurs devenant de plus en plus sélectifs », a déclaré Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge

* Deckers continue de faire face à une concurrence intense sur le marché des chaussures de sport, notamment de la part de rivaux plus importants tels que Nike NKE.N

* « C’est sur les tranches de prix les plus serrées, en dessous de 120 dollars, où la concurrence est plus forte, que nous risquons de perdre des parts de marché au profit d’autres acteurs », a déclaré le directeur général Caroti

* « Nous continuerons à privilégier la préservation des marges et la valeur à long terme plutôt que de courir après des revenus supplémentaires potentiels à court terme qui pourraient diluer nos marques », a-t-il ajouté