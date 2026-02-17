Les résultats d'IHG dépassent les attentes, le titre stagne à Londres
InterContinental Hotels Group IHG a enregistré en 2025 un bénéfice net ajusté de 774 millions de dollars, en hausse de 11% sur un an, laissant apparaître un BPA ajusté de 501,3 cents, en progression de 15,9%. En données publiées, le bénéfice net ressort à 759 MUSD ( 20,9%).
Le chiffre d'affaires issu des segments reportables atteint 2 468 MUSD, en hausse de 6,7%, tandis que le résultat opérationnel ajusté grimpe à 1 265 MUSD, soit 12,5%. L'EBITDA ajusté s'élève à 1 332 MUSD, en hausse de 12%. Le chiffre d'affaires total ressort quant à lui à 5 189 MUSD ( 5,4%).
IHG a par ailleurs annoncé une croissance de son RevPAR de 1,6% au quatrième trimestre, dépassant légèrement les prévisions du marché (1,5%).
Le free cash flow ajusté ressort à 893 MUSD, en forte progression de 36%, soutenu par la hausse des profits et des investissements moindres.
"Grâce au travail acharné de nos équipes, nous avons livré d'excellents résultats financiers en 2025, malgré un environnement parfois difficile", a déclaré Elie Maalouf, CEO du groupe.
"Nous avons ouvert un nombre record de 443 hôtels cette année et ajouté 694 autres à notre portefeuille de projets, dont un nombre record d'ouvertures et de signatures d'hôtels en Grande Chine, la demande des propriétaires pour nos marques continuant d'augmenter à l'échelle mondiale. Avec plus de 6 900 hôtels ouverts dans le monde, notre portefeuille de 2 300 établissements supplémentaires représente une croissance de 33% pour notre système", a-t-il ajouté.
IHG a versé 1,17 milliard de dollars à ses actionnaires en 2025, combinant dividendes (270 MUSD) et rachats d'actions (900 MUSD). Un nouveau programme de rachat de 950 MUSD est lancé pour 2026. Le dividende annuel progresse quant à lui de 10%, à 184,5 cents.
Des analystes positifs sur le titre
Le groupe confirme ses objectifs de croissance à moyen et long terme, visant une hausse annuelle moyenne de 12 à 15% du BPA ajusté.
Yi Zhong, en charge du dossier chez AlphaValue, rappelle que malgré un contexte nord-américain morose, le groupe a réalisé un bénéfice d'exploitation annuel supérieur aux attentes, tant du consensus que des propres prévisions de son bureau.
"Compte tenu de ces résultats favorables, et notamment des perspectives améliorées pour les États-Unis, nous anticipons une réaction positive du marché aujourd'hui et une révision à la hausse de nos estimations, tant du consensus que de nos estimations internes", a-t-elle indiqué.
De son côté, Jefferies confirme son conseil sur le titre InterContinental Hotels Group à "acheter", avec un objectif de cours inchangé à 160 USD.
L'analyste évoque des résultats annuels 2025 "solides" et met en avant une amélioration des marges sur les commissions et un effet de levier opérationnel favorable. Il estime que la combinaison d'une croissance du RevPAR en 2026, d'une expansion du parc et d'un nouveau programme de rachat d'actions de 950 millions de dollars devrait soutenir une progression du BPA "low-to-mid-teens" cette année.
