Les résultats d'Engie se replient au 1er trimestre dans le sillage de la baisse des prix de l'énergie

Le géant énergéticien français Engie a annoncé vendredi avoir obtenu des résultats en repli lors du premier trimestre marqué par la baisse des prix de l'énergie et un hiver doux moins propice au chauffage, tout en confirmant ses objectifs pour 2024.

Engie a dégagé un résultat d'exploitation (Ebit) en baisse de 3,2% sur l'ensemble de ses activités hors nucléaire de 3,7 milliards.

Opérateur historique du gaz en France aux activités diversifiées, Engie communique habituellement sur sa performance opérationnelle hors nucléaire pour mieux refléter ses priorités stratégiques, tournées vers les énergies renouvelables.

Ces résultats en léger recul viennent confirmer "l'accélération de la normalisation du marché de l'énergie" après des années 2022 et 2023 hors norme de fortes hausses des prix dans le sillage de la guerre en Ukraine, selon le communiqué du groupe.

"Cette variation s'explique notamment par la normalisation des conditions de marché de la volatilité comme des prix, ainsi qu'un climat plus doux en Europe en particulier en France, qui se traduit par le recul de notre chiffre d'affaires", a expliqué Pierre-François Riolacci, directeur général adjoint finances, auprès de journalistes. Les ventes ont subi un recul encore plus important de 24,6% pour s'établir à 22 milliards d'euros, selon le communiqué.

Le résultat d'exploitation est en hausse de 11,5% dans les énergies renouvelables et de 17,6% dans la branche FlexGen (barrages, stockage électrique, centrales à gaz).

Mais il est en fort recul dans la fourniture d'énergie (-18,3%) et les activités de trading à destination des marchés, entreprises et grands consommateurs d'énergie (-9,2%).

Le groupe a annoncé qu'il visait toujours un résultat net récurrent part du groupe situé "entre 4,2 et 4,8 milliards d'euros".

Engie veut se désengager de certaines activités comme le nucléaire et le charbon et investir dans les énergies renouvelables (éoliennes et solaires) et le stockage d'électricité par batteries tout en prônant, à l'instar de son concurrent TotalEnergies, le maintien du gaz comme énergie de transition, qu'il entend verdir avec le biométhane.

"Au premier trimestre, nous avons poursuivi la mise en oeuvre de notre plan stratégique avec 7 GW de capacités renouvelables en construction et nous sommes en bonne voie pour maintenir notre rythme de 4 GW de capacités additionnelles par an jusqu’en 2025", a indiqué Catherine MacGregor, directrice générale, citée dans le communiqué.