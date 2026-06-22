Les restrictions américaines sur l'IA incitent les entreprises européennes à diversifier leurs risques

par Leo Marchandon

Les restrictions d'accès à certains services américains d'intelligence artificielle (IA) poussent les grandes entreprises européennes à accélérer la diversification des risques entre plusieurs fournisseurs et renforcent la nécessité de disposer de davantage d'alternatives nationales.

Parmi les restrictions récentes, on peut citer la décision du gouvernement américain d’ordonner à Anthropic, la société basée à San Francisco à l’origine du chatbot IA Claude, de suspendre l’accès à ses modèles Fable 5 et Mythos 5 pour les ressortissants étrangers, invoquant des raisons de sécurité nationale.

Ces restrictions mettent en évidence la vulnérabilité des entreprises qui dépendent de services d’IA propriétaires fournis à distance, car ces services peuvent être limités par leurs fournisseurs et ne peuvent pas être exécutés de manière indépendante sur les serveurs de l’entreprise.

Des dirigeants de Siemens SIEGn.DE , du groupe Renault

RENA.PA , d’Orange ORAN.PA et de ChapsVision ont déclaré à Reuters lors du salon VivaTech, qui s’est tenu la semaine dernière à Paris, qu’ils utilisaient déjà une combinaison de modèles américains, chinois et européens afin d’éviter toute dépendance vis-à-vis d’un fournisseur unique.

Siemens a indiqué utiliser les modèles chinois DeepSeek et Qwen d’Alibaba 9988.HK , ainsi que Nemotron de Nvidia NVDA.O , parallèlement à d’autres modèles américains et européens.

Les responsables de l’Union européenne (UE) s’efforcent de réduire la dépendance vis-à-vis de la technologie américaine, qu’ils considèrent comme une menace pour l’avenir économique de la région, et ont élaboré un ensemble de mesures en faveur de la souveraineté visant à renforcer les capacités de l’Union dans les domaines des semi-conducteurs, de l’IA et de son autonomie numérique.

Pourtant, les grandes entreprises affirment que la souveraineté relève davantage du choix et de la diversité.

"Il faut de la flexibilité", a déclaré à Reuters Cedrik Neike, directeur général de Digital Industries chez Siemens. "La souveraineté est souvent confondue avec l’autarcie (autosuffisance économique), et l’autarcie n’est absolument pas la bonne voie à suivre."

Les fournisseurs européens d’IA à usage général sont toutefois peu nombreux, avec en tête la société française Mistral, tandis que d’autres, comme le spécialiste allemand de la traduction DeepL, se sont forgé une position solide dans des domaines plus restreints.

Le marché de l’intelligence artificielle se divise globalement en deux camps : les modèles "open source" ou "open-weight", que les entreprises peuvent faire tourner sur leurs propres serveurs, et les modèles propriétaires, accessibles à distance et restant sous le contrôle du développeur.

"Aujourd'hui, en open source, quand vous regardez les modèles européens, ils ne sont pas terribles. À un moment, les Américains étaient là, puis ils sont passés au 'closed source', et maintenant il n'y a plus que des Chinois.", a déclaré Octave Klaba, directeur général d’OVHcloud.

LE COÛT CONSTITUE UN AUTRE POINT DE PRESSION

Orange a indiqué que son infrastructure pouvait prendre en charge tous les modèles "open source", y compris ceux développés en Chine, et a décrit le risque en termes simples : exploiter un modèle chinois sur une infrastructure européenne revient à acheter un tableau en Chine et à le ramener chez soi, car le modèle fonctionne de manière autonome et n’envoie pas de données à l’étranger lorsqu’il est exploité sur site.

Les restrictions imposées par Anthropic, a déclaré Orange, ont "clairement montré, si ce n’était pas déjà le cas auparavant, à quel point il est important pour l’Europe d’avoir accès à un service d’IA qu’elle puisse contrôler, et qui ne sera jamais désactivé sur un coup de tête". Christel Heydemann, directrice générale d’Orange, a appelé l’Europe, lors d’un discours d’ouverture, à développer une intelligence artificielle à laquelle elle puisse accéder, qu’elle puisse réguler et remettre en question selon ses propres conditions.

La société française d’IA et d’analyse de données ChapsVision, qui a remporté des marchés publics en France et en Allemagne pour remplacer son concurrent américain Palantir, a déclaré utiliser des modèles allant de Mistral et Anthropic à OpenAI et Qwen. Pour ChapsVision, la souveraineté signifie disposer d’une alternative crédible en cas de coupure d’un service clé.

Les éditeurs de logiciels SAP SAPG.DE et Sopra Steria

SOPR.PA ont convenu que la résilience passait par la diversification, et non par l’isolement. Le groupe informatique Capgemini CAPP.PA a indiqué que la plupart des fournisseurs d’IA adaptaient leurs offres au-delà de l’accès à distance afin d’apaiser les inquiétudes liées à la dépendance en Europe, car le marché est trop important pour être perdu, tout en précisant qu’il s’agissait d’un travail en cours.

Le coût apparaît également comme un point de tension.

Les coûts par jeton – les frais facturés par unité d’information traitée – augmentent à mesure que les entreprises adoptent des systèmes dans lesquels des agents logiciels exécutent automatiquement des tâches.

Orange a déclaré que ses dirigeants seraient "obsédés par le coût par token" d’ici la fin de l’année, citant Uber UBER.N comme exemple d’entreprise ayant épuisé son budget de tokens prévu pour 2026 en seulement quatre mois.

Le constructeur automobile Renault Group collabore avec Google GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Mistral, DeepSeek et Dataiku, en utilisant à la fois des modèles open-source et propriétaires, bien qu’il précise ne pas encore utiliser DeepSeek de manière significative.

"Le groupe Renault mène déjà une réflexion approfondie sur le coût des jetons d’IA, qui a fortement augmenté et nous oblige à nous adapter", a déclaré un porte-parole.

Rudy Kuhn, cadre supérieur de l'entreprise allemande de logiciels Celonis, qui compte parmi ses clients BMW BMWG.DE et Siemens, a déclaré que les entreprises devaient d’abord mettre en place l’infrastructure nécessaire pour fournir aux agents d’IA le contexte de fonctionnement de leur activité avant de les déployer.

"Si vous ne fournissez pas de modèle contextuel, l’IA doit extraire chaque information à partir des données elles-mêmes", a-t-il expliqué. "Cela va tout simplement faire exploser votre facture de jetons."

(Leo Marchandon, avec Dominique Patton et Gilles Guillaume ; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)