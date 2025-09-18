 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les restaurants Darden chutent après avoir manqué les estimations de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de Darden Restaurants DRI.N , société mère d'Olive Garden, sont en baisse de ~6 % à 196 $ en pré-marché

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 1,97 $ au 1er trimestre, contre des estimations de 2 $, tandis que les ventes de 3,04 $ sont conformes aux attentes - données compilées par LSEG

** Les restaurants décontractés sont confrontés à des problèmes de demande en raison de l'incertitude macroéconomique, tout en luttant contre la hausse des coûts des intrants

** La société réitère ses prévisions de bénéfice par action ajusté annuel de 10,50 $ à 10,70 $

*** Cependant, DRI s'attend maintenant à ce que les ventes annuelles augmentent de 7,5 % à 8,5 %, par rapport à la prévision précédente de 7 % à 8 %

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~12 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

