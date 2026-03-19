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Les restaurants Darden augmentent après le relèvement de leurs prévisions de ventes annuelles
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 mars - ** Les actions de Darden Restaurants &DRI.N>, société mère d'Olive Garden, augmentent jusqu'à 3 % à 206,75 $ dans les premierséchanges

** Darden s'attend à ce que les ventes de restaurants comparables pour l'exercice 2026 augmentent de 4,5%, contre une prévision antérieure de 3,5% à 4,3%

** Réduit les prévisions de BPA entre 10,57 $ et 10,67 $, largement au-dessus des estimations de 10,57 $

** Les ventes trimestrielles ont augmenté de 5,9 % pour atteindre 3,34 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près aux attentes, les ventes des magasins comparables ayant augmenté dans tous les segments

** Les analystes de TD Cowen ont déclaré qu'ils étaient encouragés par la hausse des prévisions, car elle indique une augmentation au quatrième trimestre

** Cependant, la société n'a pas atteint les estimations de bénéfices du troisième trimestre - selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~9% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DARDEN RESTAURAN
202,680 USD NYSE +1,03%
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