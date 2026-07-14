Les responsables des États américains craignent que l'accord entre Paramount et Warner ne mette les cinémas locaux en difficulté

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* Les États américains affirment que cette fusion porterait préjudice aux secteurs des médias traditionnels

* Selon les États, l'entité issue de la fusion détiendrait 27 % du marché de la distribution cinématographique

* L'opération permettrait également de regrouper les deuxième et troisième plus grands réseaux de câble de base

par Dawn Chmielewski et Lisa Richwine

14 juillet - Les États américains qui intentent une action en justice pour bloquer la fusion de Paramount ( PSKY.O ) avec Warner Bros Discovery WBD.O font valoir que cette opération pourrait mettre sous pression les cinémas locaux, qui peinent encore à vendre autant de billets qu’avant la pandémie.

« Alors que les prix des billets vont très probablement augmenter, les cinémas seront contraints de réduire les investissements qui améliorent l’expérience du public: des sièges plus confortables, des espaces de restauration agrandis et des écrans haut de gamme », a déclaré lundi le procureur général de Californie, Rob Bonta, lors d’une conférence de presse devant le panneau « Hollywood ».

Si elle aboutit, cette fusion réunirait deux des cinq principaux distributeurs de films du pays et renforcerait encore la concentration de la propriété des réseaux de télévision par câble. Selon la plainte, la nouvelle entité disposerait d’un pouvoir de transactions déloyal vis-à-vis des exploitants de salles de cinéma et des opérateurs de télévision payante.

Avec un nombre réduit de distributeurs de films, les studios pourraient plus facilement faire pression sur les exploitants de salles pour obtenir une part plus importante des recettes de billetterie, allègue la plainte, déposée par la Californie et onze autres États, dont l’Oregon, New York et le Minnesota. Les fournisseurs de télévision par câble de base perdraient également leur pouvoir de transactions, ont déclaré les États.

Selon la plainte, cette opération concentrerait le pouvoir de marché de Paramount à la fois dans le secteur des salles de cinéma et dans celui de la télévision par câble de base à plus de 27 % dans chaque cas.

« Votre facture de câble va augmenter car les câblo-opérateurs qui distribuent ces chaînes auront moins de pouvoir de transactions », a déclaré M. Bonta.

Paramount, dirigée par son directeur général David Ellison, a publié un communiqué affirmant que cette action en justice déformait le droit de la concurrence établi et reposait sur une vision erronée de la concurrence dans le secteur du divertissement.

« Retarder cette transaction ne fera que nuire aux professionnels du divertissement qui ont déjà souffert ces dernières années, alors que les technologies ont bouleversé leurs moyens de subsistance et coûté à la Californie des dizaines de milliers d’emplois dans le secteur du divertissement », a déclaré Paramount.

Retarder l’opération coûtera également cher à Paramount. M. Ellison a accepté de verser aux actionnaires de Warner Bros. Discovery une « commission de retard » de 25 cents par action, soit environ 650 millions (XX millions d'euros) de dollars en espèces chaque trimestre, si l’opération n’est pas finalisée avant octobre.

Cinema United, un groupement professionnel de propriétaires de salles de cinéma qui fait pression contre cette opération, a salué cette action en justice.

« Les répercussions d’une nouvelle consolidation des studios de cinéma seront importantes et durables, non seulement à Hollywood, mais aussi dans les centres-villes de tout le pays, où les cinémas locaux constituent des piliers culturels et financiers pour les communautés de toutes tailles », a déclaré Michael O’Leary, président-directeur général de Cinema United, dans un communiqué.

Un dirigeant d’une chaîne de cinémas indépendante, qui a souhaité rester anonyme, a exprimé sa crainte qu’une fusion entre Paramount et Warner Bros n’entraîne une augmentation des droits de location que les exploitants de salles doivent payer pour projeter les superproductions qui attirent un large public. Les studios et les exploitants se partagent traditionnellement à parts égales les recettes de la billetterie, bien que les studios puissent prélever jusqu’à 60 % des recettes pour les films très attendus.

« Les cinémas n’auront aucun recours », a déclaré cette source, qui a demandé à rester anonyme par crainte de s’attirer les foudres de Paramount.

Alors que les distributeurs de films s’accaparent une part croissante des recettes du box-office, les exploitants de salles pourraient être contraints d’augmenter le prix des billets ou de réduire leurs dépenses d’amélioration, allègue la plainte. Pour mieux rivaliser avec les plateformes de streaming, les salles ont modernisé leurs installations en proposant notamment des sièges plus confortables et une plus grande variété de rafraîchissements.

Les recettes au box-office depuis le début de l’année aux États-Unis et au Canada s’élèvent à 5,1 milliards (XX milliards d'euros) de dollars en 2026, soit une hausse de 10,6 % par rapport à l’année dernière, mais une baisse de 16,3 % par rapport à 2019, année d’avant la pandémie, selon les données de Rentrak. Faisant écho aux exploitants de salles, M. Bonta a déclaré que le secteur avait souffert d’une précédente fusion dans le secteur des médias: l’acquisition en 2019 par Walt Disney

DIS.N des actifs de divertissement détenus par Fox.

De 2015 à 2018, Disney et Fox ont distribué 112 films à grande diffusion. Ce chiffre est tombé à 54 pour la période 2022-2025, selon la plainte. La fusion porterait également préjudice aux fournisseurs de télévision par câble qui diffusent les chaînes de ces sociétés dans les foyers américains, allègue la plainte, puisque Warner et Paramount ne se feraient plus concurrence pour commercialiser leurs chaînes.

Un accord regrouperait toute une série de chaînes populaires, notamment CNN, TNT, Food Network et HBO, renforçant ainsi le « pouvoir de transactions » de l’entreprise « face aux distributeurs ».

Les fournisseurs de télévision n’auraient « guère d’autre choix » que d’accepter les conditions proposées par l’entreprise, selon la plainte.

La plainte ne conteste pas les projets de Paramount visant à fusionner son service de streaming Paramount+ avec HBO Max de Warner Bros.