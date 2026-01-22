 Aller au contenu principal
Les réserves d'or et de devises de la Russie atteignent un niveau record de 769,1 milliards de dollars grâce à la hausse de l'or
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 15:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les réserves d'or et de devises de la Russie, partiellement gelées par les pays occidentaux, ont atteint un record historique de 769,1 milliards de dollars, a déclaré la banque centrale jeudi, à la suite d'une hausse du prix de l'or, qui représente environ 43 % des réserves.

La Russie a commencé à diversifier progressivement ses réserves, autrefois les troisièmes au monde, en abandonnant le dollar américain au profit de l'euro, de l'or et du yuan chinois, bien avant qu'elle ne déclenche la guerre en Ukraine.

Après le gel par les pays occidentaux d'environ 300 milliards de dollars de réserves détenues principalement dans l'UE et aux États-Unis, le reste est détenu principalement en or et en yuan, bien que la banque centrale comptabilise encore la partie gelée dans ses rapports.

Les réserves russes ont augmenté de 2,2 %, soit 16,6 milliards de dollars, par rapport à la semaine dernière, en raison de la "réévaluation des actifs". L'or a déjà augmenté de plus de 12 % cette année, après avoir atteint un record de 4 887,82 dollars l'once le 21 janvier.

Goldman Sachs a relevé de plus de 10 % ses prévisions concernant le prix de l'or pour la fin de l'année, à 5 400 dollars l'once, soulignant la diversification du secteur privé et des banques centrales des marchés émergents vers l'or.

En 2024, les réserves de la Russie ont augmenté d'un quart, également en raison de la hausse du prix de l'or, certains analystes notant que les gains ont compensé la Russie pour une partie des actifs gelés par l'Occident.

Le volume physique d'or dans les coffres de la banque centrale a légèrement diminué en 2025 pour atteindre 74,8 millions d'onces, la banque centrale ayant vendu de l'or et des devises étrangères pour le compte du gouvernement afin de couvrir le déficit budgétaire.

