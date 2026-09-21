Les réseaux sociaux de Meta sont hors service pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon Downdetector.com, les plateformes de réseaux sociaux de Meta META.O , Facebook et Instagram, ont connu des perturbations pour des milliers d’utilisateurs aux États-Unis dimanche.

À 21 h 11 (heure de la côte Est), plus de 17.000 incidents avaient été signalés sur Facebook et plus de 5.000 sur Instagram, selon Downdetector.com, qui recense les pannes en compilant les rapports de statut provenant de diverses sources.

Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les chiffres de Downdetector étant basés sur les signalements des utilisateurs, le nombre réel d’utilisateurs affectés peut varier.