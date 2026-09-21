 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les réseaux sociaux de Meta sont hors service pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis, selon Downdetector
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 03:39
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon Downdetector.com, les plateformes de réseaux sociaux de Meta META.O , Facebook et Instagram, ont connu des perturbations pour des milliers d’utilisateurs aux États-Unis dimanche.

À 21 h 11 (heure de la côte Est), plus de 17.000 incidents avaient été signalés sur Facebook et plus de 5.000 sur Instagram, selon Downdetector.com, qui recense les pannes en compilant les rapports de statut provenant de diverses sources.

Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les chiffres de Downdetector étant basés sur les signalements des utilisateurs, le nombre réel d’utilisateurs affectés peut varier.

Valeurs associées

META PLATFORMS
741,2450 USD NASDAQ +11,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,13 -3,80%
CAC 40
8 138,94 +0,92%
SOITEC
154,85 +9,82%
TOTALENERGIES
78,56 -0,96%
Or
4 340 -0,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank