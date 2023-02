Les reportings amendés pour les produits durables publiés au JO de l'UE

(NEWSManagers.com) - Les versions amendées des modèles de reporting et des documents précontractuels pour les produits financiers investissant dans des activités durables sur le plan environnemental ont été publiées au journal officiel de l'Union européenne, vendredi 17 février.

Ces amendements doivent permettre aux investisseurs et acteurs financiers d'identifier si les produits financiers sont investis dans des activités liées aux énergies fossiles et au nucléaire, qui seraient conformes et non-conformes à la taxonomie verte européenne. Si la réponse est positive, une représentation graphique de la proportion des investissements du fonds dans ces activités est requise. Ce sont même deux graphiques qui sont demandés, l'un avec la prise en compte des obligations souveraines et l'autre sans.