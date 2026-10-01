Les rendements reculent après avoir atteint leur plus haut niveau depuis 24 ans, ce qui soutient les actions américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains terminent en légère hausse

* Le secteur de la santé est le plus faible de l'indice S&P 500; celui de l'énergie arrive en tête des hausses

* Le dollar se raffermit et atteint son plus haut niveau depuis avril 2025; l’or progresse; le bitcoin gagne > 1 %; le brut américain s’apprécie > de 2,5 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 5,24 %

1er octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES RENDEMENTS RECULENT APRÈS AVOIR ATTEINT LEUR PLUS HAUT NIVEAU EN 24 ANS, SOUTENANT LES ACTIONS AMÉRICAINES

Les actions américaines ont rebondi jeudi et ont enregistré de légers gains sur la journée, les rendements des bons du Trésor ayant reculé, inversant ainsi une hausse antérieure qui avait propulsé le rendement de référence à 10 ans à son plus haut niveau en 24 ans.

Les rendements avaient augmenté en début de séance, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole et après que le ministère du Travail eut annoncé que les nouvelles demandes d'allocations chômage aux États-Unis avaient frôlé un de leurs plus bas niveaux depuis 57 ans la semaine dernière et que les licenciements avaient diminué en septembre. Ces données précèdent la publication très attendue vendredi du rapport sur l'emploi pour le mois de septembre.

Pour aggraver la pression, l'Institute for Supply Management a indiqué que son indice PMI manufacturier faisait état d'une forte hausse des prix des intrants, ce qui a ravivé les craintes d'inflation.

Les rendements ont inversé la tendance grâce à l’intervention des acheteurs, contribuant ainsi à la remontée des actions. Les rendements ont encore baissé après que Philip Jefferson, vice-président de la Réserve fédérale, a laissé entendre que la banque centrale pourrait faire preuve de patience avant de relever à nouveau ses taux, après la hausse de 25 points de base opérée en septembre.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 6,08 points de base sur la journée, à 5,234 %.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI et le Nasdaq Composite .IXIC ont clôturé en hausse de 0,04 %, tandis que le S&P 500 .SPX a gagné 0,2 %.

Par ailleurs, le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a atteint un niveau de clôture record.

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux évaluent désormais à 26 % la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion de la Fed en octobre, contre environ 70 % en début de semaine.

Voici un APERÇU des cours de clôture de jeudi:

(Karen Brettell)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

JPMORGAN SE DEMANDE SI LA FRÉNÉSIE DES OBLIGATIONS LIÉES À L'IA EST À L’ORIGINE DE LA HAUSSE DES TAUX DES TRÉSORERIES CLIQUEZ ICI

L'APLATISSEMENT DE LA COURBE DES TAUX AMÉRICAINS SIGNALE UN RISQUE ACCRU DE RÉCESSION, MAIS PAS D'ALARME POUR L'INSTANT CLIQUEZ ICI

LA FEUILLE DE ROUTE DE L’IA À 40 000 MILLIARDS DE DOLLARS: CONSTRUIRE, VENDRE, UTILISER CLIQUEZ ICI

LES BONNES NOUVELLES SONT-ELLES ENCORE MAUVAISES? DEMANDES D'ALLOCATIONS CHÔMAGE, LICENCIEMENTS, PMI, DÉPENSES DANS LA CONSTRUCTION CLIQUEZ ICI

LES INVESTISSEURS PARTICULIERS RESTENT SUR LA RÉSERVE FACE À UN MOIS DE SEPTEMBRE VOLATIL, L'ACTIVITÉ TOMBANT À SON PLUS BAS NIVEAU DEPUIS FIN 2024 CLIQUEZ ICI

WALL STREET SE DÉTEND ALORS QUE LES RENDEMENTS ATTEIGNENT DE NOUVEAUX SOMMETS INÉDITS DEPUIS PLUSIEURS DÉCENNIES CLIQUEZ ICI

L'ETF DE LA DÉFENSE S'APPROCHE DU SEUIL DU MARCHÉ BAISSIER CLIQUEZ ICI

LES AGENTS IA: UNE MENACE POUR LES DÉPÔTS BANCAIRES? CLIQUEZ ICI

LES ACTIONS EN SURSIS CLIQUEZ ICI

DÉBUT DE TRIMESTRE IV EN DIFFICULTÉ CLIQUEZ ICI

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: LES CONTRATS À TERME DANS LE ROUGE, LES SEMI-CONDUCTEURS DEVRAIENT PROGRESSER CLIQUEZ ICI

LE RALENTISSEMENT DE L'INFLATION N'OFFRE QU'UN FAIBLE RÉPIT AUX OBLIGATIONS CLIQUEZ ICI