Les rendements progressent, les actions reculent pour la plupart après la publication d'un rapport solide sur l'emploi aux États-Unis

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(Mise à jour avec les chiffres de l'emploi aux États-Unis, ajout d'une citation)

* Le S&P 500 ouvre en baisse après la publication du rapport sur l'emploi

* Le rapport sur l'emploi aux États-Unis montre une forte accélération de la croissance de l'emploi en août

* Les rendements et le dollar progressent après la publication des données

par Caroline Valetkevitch

Les taux des bons du Trésor et le dollar ont progressé, tandis que le S&P 500 a légèrement reculé vendredi après l’annonce d’une accélération de la croissance de l’emploi aux États-Unis en août et du maintien du taux de chômage à son niveau actuel.

Ce rapport mensuel suggère que le marché du travail reste stable et a renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine plus tard ce mois-ci, les investisseurs considérant les chiffres de l'inflation à la consommation de la semaine prochaine comme un élément clé de cette décision.

Les emplois non agricoles ont augmenté de 162 000 le mois dernier, après une révision à la hausse de 21 000 en juillet. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 56 000, après une baisse de 23 000 initialement annoncée pour juillet.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a finalement progressé de 1,21 point de base, à 4,774 %. Il s’établissait à 4,792 % juste après la publication du rapport. Les rendements à deux ans ont atteint leur plus haut niveau depuis janvier 2025.

« Aux yeux de la Fed, le marché du travail tient bon, ce qui signifie que l’inflation reste le problème majeur », a déclaré Bret Kenwell, analyste en investissements américains chez eToro à New York.

« Le rapport sur l’IPC de la semaine prochaine sera suivi de près, alors que la décision de la Fed sur les taux d’intérêt se profile à la mi-septembre. »

Les contrats à terme sur taux d’intérêt à court terme laissent désormais entrevoir une probabilité d’environ 65 % d’une hausse lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre, contre environ 55 % avant la publication du rapport.

LES PRIX DU PÉTROLE RECULENT, LE DOLLAR EN HAUSSE

Les cours du pétrole ont reculé par rapport à leurs récents sommets. La reprise des attaques dans le conflit entre les États-Unis et l'Iran cette semaine a provoqué une flambée des cours du pétrole, venant s'ajouter aux inquiétudes existantes concernant la hausse des coûts.

Le brut américain CLc1 a reculé de 1,6 % à 89,87 dollars le baril et le Brent LCOc1 a perdu 1,3 % à 94,26 dollars le baril.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 98,46 points, soit 0,19 %, à 53.587,65, le S&P 500 .SPX a reculé de 6,06 points, soit 0,08 %, à 7.741,65 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 17,02 points, soit 0,06 %, à 26.601,08.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a progressé de 1,02 point, soit 0,09 %, à 1.155,76. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,04 %.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,2 % sur la journée. Le yen japonais JPY= s'est brièvement affaibli de 0,41 % à 156,45 pour un dollar. Le dollar s'est finalement stabilisé face au yen.

L'or au comptant a reculé de 1,2 % à 4.418,09 dollars l'once.