Les rendements obligataires remontent, les actions reculent et le prix du pétrole progresse alors que les États-Unis et l'Iran reprennent leurs attaques militaires

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* Les actions américaines reculent face à la montée des craintes inflationnistes

* Les rendements des bons du Trésor à long terme progressent

* Le pétrole en hausse alors que les États-Unis et l’Iran échangent des tirs dans le Golfe

(Mise à jour à midi)

par Caroline Valetkevitch et Dhara Ranasinghe

Les rendements obligataires ont augmenté et les actions ont chuté lundi, tandis que les cours du pétrole ont bondi, la reprise des affrontements militaires entre les États-Unis et l’Iran venant aggraver les craintes d’inflation.

Le président américain Donald Trump aurait promis lundi de “les frapper fort” après que l’Iran a lancé, dans la nuit, des missiles contre deux bases aériennes américaines en Jordanie, en réponse à une attaque américaine contre l’île de Larak, en Iran.

Le prix du brut américain CLc1 a progressé de 2,54% à 85,51 dollars le baril et celui du Brent LCOc1 a grimpé à 90,34 dollars le baril, en hausse de 2,54% sur la journée.

Cela a entretenu le risque de nouvelles hausses des taux d'intérêt par les principales banques centrales. Le discours prononcé vendredi à Jackson Hole, par Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale, , a renforcé les paris sur une hausse des taux d'intérêt de la Fed en septembre.

Les opérateurs sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent désormais sur une probabilité de 64% d’une hausse des taux en septembre, contre environ 35% avant les déclarations de M. Warsh vendredi. La Banque centrale européenne devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux lors de sa réunion des 9 et 10 septembre.

Les rendements des bons du Trésor américain à long terme ont progressé, le rendement de l’obligation de référence du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR gagnant 3,8 points de base à 4,764%, son plus haut niveau depuis le 15 janvier 2025. Plus tôt, le rendement des obligations d’État japonaises à 2 ans a atteint son plus haut niveau depuis 31 ans JP2YTN=JBTC , tandis que les rendements des obligations allemandes et françaises à 2 ans ont également grimpé.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 356,59 points, soit 0,67% à 53 203,40, le S&P 500 .SPX a perdu 37,75 points, soit 0,49% à 7 674,22 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 103,71 points, soit 0,39% à 26 298,72.

“Le marché commence désormais à ressentir pleinement le poids de la hausse des rendements”, a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

De plus, a-t-il ajouté, le marché s’apprête à entrer dans le mois de septembre, “qui est généralement un mois plutôt difficile pour les actions”.

L’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,6% à 651,1 points, avec des volumes d’échanges modérés en raison de la fermeture des marchés londoniens pour un jour férié bancaire.

L'indice MSCI, qui recense les actions du monde entier

.MIWD00000PUS , a perdu 5,01 points, soit 0,43% pour s'établir à 1 148,15.

Le rapport sur l'emploi américain du mois d'août, publié vendredi, ainsi que les données sur les prix à la consommation attendues le 11 septembre, seront déterminants pour savoir si la Fed interviendra dès le mois prochain.

Les économistes s'attendent à une hausse de 58 000 emplois après la baisse surprise de 23 000 enregistrée en juillet, le taux de chômage devant se maintenir à 4,1%. Il faudrait probablement des résultats nettement plus faibles pour réduire de manière significative les anticipations d'une hausse des taux en septembre.

Le dollar a légèrement reculé alors que les opérateurs attendaient les chiffres de l'emploi.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro,

a reculé de 0,21% à 99,43, tandis que l'euro EUR= progressait de 0,26% à 1,1614 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,21% à 159,71.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré dimanche que les récentes fluctuations du yen avaient été “assez bien maîtrisées” et qu’il s’attendait à ce que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, “fasse ce qu’il faut” en matière de politique monétaire.

L’inflation et les taux d’intérêt devraient dominer les discussions lorsque les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 se réuniront en Caroline du Nord lundi et mardi.

Le cours au comptant de l'or XAU= a reculé de 0,45% à 4 432,84 dollars l'once.