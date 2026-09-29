Les rendements obligataires poursuivent leur hausse ; les actions reculent légèrement, mais l'optimisme suscité par l'introduction en bourse d'Anthropic soutient le secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'optimisme autour de l'introduction en bourse d'Anthropic sous les projecteurs

* Les taux remontent à des niveaux jamais vus depuis plusieurs années

* La banque centrale australienne relève ses taux comme prévu

(Le point à midi)

par Caroline Valetkevitch et Johann M Cherian

Les rendements obligataires ont poursuivi leur récente hausse et les principaux indices boursiers ont reculé mardi, même si les valeurs technologiques ont progressé dans un contexte d’optimisme lié au projet d’introduction en bourse du laboratoire d’IA Anthropic.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 30 ans

US30YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis juin 2002.

Les investisseurs ont digéré les données indiquant que la confiance des consommateurs américains avait chuté en septembre à son plus bas niveau depuis plus de 12 ans, les ménages s'attendant à un affaiblissement tant de la conjoncture économique que du marché du travail au cours des six prochains mois.

Mais ils attendent avec impatience l’indice mensuel des prix des dépenses de consommation personnelles aux États-Unis (PCE), dont la publication est prévue mercredi.

"Certains investisseurs se préparent à… la publication du PCE demain. Si nous devions constater une accélération de l’inflation, cela confirmerait, je pense, une hausse des taux en octobre, ce qui explique en partie les craintes qui pèsent actuellement sur le marché obligataire", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

Les rendements obligataires ont augmenté, en partie en raison de la hausse des cours du pétrole liée à la guerre qui dure depuis sept mois au Moyen-Orient et des craintes d’inflation. La Réserve fédérale a relevé ses taux d’intérêt en début de mois pour la première fois depuis 2023. Les investisseurs estiment à près de 70 % la probabilité d’une hausse de 25 points de base en octobre, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Le rendement de l’obligation à 30 ans US30YT=RR a progressé de 4,94 points de base à 5,6114 %, contre 5,562 % lundi en fin de séance, tandis que le rendement des obligations de référence américaines à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 4,28 points de base à 5,285 %, contre 5,242 % lundi en fin de séance.

Plus tôt, les rendements des obligations françaises à 10 ans

FR10YT=RR se maintenaient près de leurs plus hauts niveaux de 2008, à 4,74 %, et s’apprêtaient à enregistrer leur plus forte hausse mensuelle depuis 2022.

Les rendements des obligations d’État constituent un point d’ancrage pour les marchés mondiaux, un prix de référence pour les investissements dans des actions plus risquées et un repère pour les prêts immobiliers et les emprunts des entreprises. La hausse des taux exerce une pression sur les budgets de l’État, des entreprises et des ménages.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 316,58 points, soit 0,61 %, à 51.164,93, le S&P 500 .SPX a perdu 22,49 points, soit 0,29 %, à 7.661,20 et le Nasdaq Composite

.IXIC a reculé de 36,19 points, soit 0,13 %, à 26.784,19.

L’indice technologique S&P 500 .SPLRCT a progressé de 0,1 %.

Le prospectus d’introduction en bourse d’Anthropic a montré à quel point ce laboratoire d’IA s’est fortement développé au cours de l’année écoulée, mais a également enregistré des pertes plus importantes. La société vise une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars, ce qui pourrait établir une référence quant à la manière dont Wall Street évalue les leaders de l’IA.

Anthropic a également appelé à un renforcement de la réglementation en matière d’IA.

L'indice MSCI, qui recense les actions du monde entier

.MIWD00000PUS , a reculé de 4,57 points, soit 0,40 %, à 1.134,70.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a perdu 0,15 %.

BAISSE DU PRIX DU PÉTROLE

Les cours du pétrole ont baissé, les investisseurs se concentrant sur les signes d’une reprise des exportations de brut en provenance du Moyen-Orient et sur les inquiétudes persistantes concernant d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement dans la région, liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Le président américain Donald Trump a déclaré plus tôt qu’il n’avait rien proposé à l’Iran pour mettre fin à la guerre, rejetant les informations parues dans les médias selon lesquelles il serait disposé à accorder un certain allègement des sanctions.

Le brut américain CLc1 a chuté de 2,27 % à 90,52 dollars le baril et le Brent LCOc1 a reculé à 104,28 dollars le baril, soit une baisse de 0,95 % sur la journée.

Sur le marché des devises, l'euro EUR= a reculé de 0,34 % à 1,1331 dollar. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,11 % à 157,53. Le dollar australien AUD= s'est affaibli de 0,57 % face au billet vert, à 0,6975 dollar.

Plus tôt, la banque centrale australienne a relevé ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 15 ans.