Les rendements obligataires marquent une pause près de leurs plus hauts récents

Les obligations d'État se sont stabilisées mercredi après une forte vague de ventes qui avait propulsé les rendements à des plus hauts de plusieurs années, sur fond de craintes d'inflation liées à la guerre. Ce contexte plus serein a contribué à la hausse des actions avant la publication très attendue des résultats de Nvidia. Les investisseurs se préparent à une hausse des prix de l'énergie – provoquée par la fermeture effective du détroit d'Ormuz – qui alimentera l'inflation générale et obligera les banques centrales à relever leurs taux d'intérêt. Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a grimpé à 5,20% pendant la nuit, un niveau qui n'avait plus été observé depuis 2007, tandis que le rendement de référence américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau en 16 mois, à 4,687% US10YT=RR US30YT=RR . Les deux taux ont toutefois cédé quelques points de base mercredi, s'établissant respectivement à 5,17% et 4,65%, mais sont restés à des niveaux qui menaçaient de peser sur les autres classes d'actifs, d'autant plus qu'aucun soulagement n'était en vue dans l'immédiat. Mohit Kumar, économiste en chef pour l'Europe chez Jefferies, a déclaré que son équipe avait conseillé à ses clients d'éviter les obligations à long terme. “Même si nous restons dans ce scénario de "ni guerre ni paix" pendant une période prolongée, cela aurait un impact négatif sur les prix du pétrole et l'inflation. Nous devrions également assister à un soutien gouvernemental en faveur des subventions aux carburants et à une augmentation des allocations chômage, car le choc pétrolier réduit l'activité économique”, a-t-il déclaré. “La hausse des taux devrait également commencer à se répercuter sur les actifs risqués”, a-t-il ajouté, faisant généralement référence aux actions et à d'autres classes d'actifs telles que les obligations d'entreprises. Des signes timides d'un relâchement de la pression exercée par le Golfe sont apparus mercredi, alors que deux pétroliers chinois ont quitté le détroit d'Ormuz, selon des données maritimes, à la suite de commentaires positifs du président américain et de son vice-président. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 2%. Les espoirs de voir davantage de navires franchir ce détroit stratégique ont toutefois déjà été déçus par le passé. O/R À Pékin, moins d'une semaine après la visite très médiatisée du président américain Donald Trump, le dirigeant chinois Xi Jinping s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine, affirmant qu'il était impératif de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Les obligations à plus longue échéance ont également été vendues en Europe et au Japon, mais, à l'instar des bons du Trésor, elles ont connu un certain répit mercredi. Le rendement allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a reculé de 3 points de base par rapport à son plus haut niveau en 15 ans atteint mardi, s'établissant à 3,16%, ce qui a apporté un certain soutien aux actions européennes, en hausse de 0,4%. .STOXX Les contrats à terme sur l'indice américain S&P 500 ont progressé de 0,3%, après avoir reculé mardi. JOURNÉE IMPORTANTE POUR LES FABRICANTS DE PUCES Nvidia NVDA.O doit publier ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés américains. Les attentes restent élevées, le chiffre d'affaires devant bondir de près de 80% pour atteindre environ 79 milliards de dollars, selon l'estimation médiane d'une enquête LSEG menée auprès d'analystes. Le contexte mondial est plus complexe. Un syndicat de Samsung Electronics 005930.KS a déclaré qu'il allait lancer une grève de 18 jours à partir de jeudi , menaçant l'approvisionnement en semi-conducteurs. L'action Samsung a chuté de 4,4% avant de clôturer pratiquement inchangée. Elle affiche toujours une hausse de 130% cette année, figurant parmi les valeurs les plus performantes de la forte remontée des actions mondiales du secteur des puces électroniques qui a soutenu l'ensemble des marchés boursiers. “Mon scénario de base reste que nous assistons à un recul correctif après une remontée absolument phénoménale”, a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG. “Les rendements américains créent manifestement des remous sur le marché et attirent désormais beaucoup d'attention. “Nvidia pourrait publier des résultats dépassant largement les attentes... mais je ne le pense pas. Je ne crois pas que Nvidia soit encore capable de créer la surprise et de surprendre tout le monde comme elle l'a fait par le passé.” D'autres valeurs du secteur des puces électroniques se portaient bien avant la publication des résultats, progressant dans les échanges avant l'ouverture aux États-Unis, ainsi qu'en Europe et en Chine, où le premier fabricant national de puces de mémoire flash a marqué le début officiel de son processus d'introduction en bourse sur le marché local. .N .SS .EU Sur les marchés des changes, le dollar s'est maintenu près de son plus haut niveau en six semaines face à un panier de devises majeures. =USD Il s'est stabilisé à 159,02 yens JPY=EBS , à 1,1502 dollar pour un euro EUR= et à 1,340 dollar pour une livre sterling. GBP= La livre sterling n'a guère réagi aux données sur l'inflation britannique, plus faibles que prévu, bien que les traders aient réduit leurs paris sur des hausses imminentes des taux de la Banque d'Angleterre, faisant baisser de 10 points de base les rendements des gilts à deux ans. GB/ L'or au comptant =XAU a légèrement progressé à 4 496 dollars l'once, mais reste proche de son plus bas niveau en près de six semaines. GOL/