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Les rendements obligataires marquent une pause près de leurs plus hauts récents
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 14:35

Les obligations d'État se
sont stabilisées mercredi après une forte vague de ventes qui
avait propulsé les rendements à des plus hauts de plusieurs
années, sur fond de craintes d'inflation liées à la guerre. Ce
contexte plus serein a contribué à la hausse des actions avant
la publication très attendue des résultats de Nvidia. 
    Les investisseurs se préparent à une hausse des prix de
l'énergie – provoquée par la fermeture effective du détroit
d'Ormuz – qui alimentera l'inflation générale et obligera les
banques centrales à relever leurs taux d'intérêt.
    Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a grimpé
à 5,20% pendant la nuit, un niveau qui n'avait plus été observé
depuis 2007, tandis que le rendement de référence américain à 10
ans a atteint son plus haut niveau en 16 mois, à 4,687%
 US10YT=RR   US30YT=RR .
    Les deux taux ont toutefois cédé quelques points de base
mercredi, s'établissant respectivement à 5,17% et 4,65%, mais
sont restés à des niveaux qui menaçaient de peser sur les autres
classes d'actifs, d'autant plus qu'aucun soulagement n'était en
vue dans l'immédiat.
    Mohit Kumar, économiste en chef pour l'Europe chez
Jefferies, a déclaré que son équipe avait conseillé à ses
clients d'éviter les obligations à long terme.
    “Même si nous restons dans ce scénario de "ni guerre ni
paix" pendant une période prolongée, cela aurait un impact
négatif sur les prix du pétrole et l'inflation. Nous devrions
également assister à un soutien gouvernemental en faveur des
subventions aux carburants et à une augmentation des allocations
chômage, car le choc pétrolier réduit l'activité économique”,
a-t-il déclaré. 
    “La hausse des taux devrait également commencer à se
répercuter sur les actifs risqués”, a-t-il ajouté, faisant
généralement référence aux actions et à d'autres classes
d'actifs telles que les obligations d'entreprises.
    Des signes timides d'un relâchement de la pression exercée
par le Golfe sont apparus mercredi, alors que deux pétroliers
chinois ont quitté le détroit d'Ormuz, selon des données
maritimes, à la suite de commentaires positifs du président
américain et de son vice-président.     
    Les contrats à terme sur le Brent  LCOc1  ont chuté de 2%.
Les espoirs de voir davantage de navires franchir ce détroit
stratégique ont toutefois déjà été déçus par le passé.  O/R 
À Pékin, moins d'une semaine après la visite très médiatisée du
président américain Donald Trump, le dirigeant chinois Xi
Jinping  s'est entretenu avec le président russe Vladimir
Poutine, affirmant qu'il était impératif  de mettre fin à
la guerre au Moyen-Orient.
    Les obligations à plus longue échéance ont également été
vendues en Europe et au Japon, mais, à l'instar des bons du
Trésor, elles ont connu un certain répit mercredi.
    Le rendement allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a
reculé de 3 points de base par rapport à son plus haut niveau en
15 ans atteint mardi, s'établissant à 3,16%, ce qui a apporté un
certain soutien aux actions européennes, en hausse de 0,4%.
 .STOXX 
    Les contrats à terme sur l'indice américain S&P 500 ont
progressé de 0,3%, après avoir reculé mardi.
     
    JOURNÉE IMPORTANTE POUR LES FABRICANTS DE PUCES     
    Nvidia  NVDA.O  doit publier ses résultats du premier
trimestre après la clôture des marchés américains. Les attentes
restent élevées, le chiffre d'affaires devant bondir de près de
80% pour atteindre environ 79 milliards de dollars, selon
l'estimation médiane d'une enquête LSEG menée auprès
d'analystes.    
Le contexte mondial est plus complexe. Un syndicat de Samsung
Electronics  005930.KS  a déclaré qu'il allait lancer une grève
de 18 jours à partir de jeudi , menaçant
l'approvisionnement en semi-conducteurs.      
    L'action Samsung a chuté de 4,4% avant de clôturer
pratiquement inchangée. Elle affiche toujours une hausse de 130%
cette année, figurant parmi les valeurs les plus performantes de
la forte remontée des actions mondiales du secteur des puces
électroniques qui a soutenu l'ensemble des marchés boursiers. 
    “Mon scénario de base reste que nous assistons à un recul
correctif après une remontée absolument phénoménale”, a déclaré
Tony Sycamore, analyste chez IG. “Les rendements américains
créent manifestement des remous sur le marché et attirent
désormais beaucoup d'attention.
    “Nvidia pourrait publier des résultats dépassant largement
les attentes... mais je ne le pense pas. Je ne crois pas que
Nvidia soit encore capable de créer la surprise et de surprendre
tout le monde comme elle l'a fait par le passé.”
    D'autres valeurs du secteur des puces électroniques se
portaient bien avant la publication des résultats, progressant
dans les échanges avant l'ouverture aux États-Unis, ainsi qu'en
Europe et en Chine, où le premier fabricant national de puces de
mémoire flash a marqué le début officiel de son processus
d'introduction en bourse sur le marché local.  .N  .SS  .EU 
    Sur les marchés des changes, le dollar s'est maintenu près
de son plus haut niveau en six semaines face à un panier de
devises majeures.  =USD  Il s'est stabilisé à 159,02 yens
 JPY=EBS , à 1,1502 dollar pour un euro  EUR=  et à 1,340 dollar
pour une livre sterling.  GBP=  
    La livre sterling n'a guère réagi aux données sur
l'inflation britannique, plus faibles que prévu, bien que les
traders aient réduit leurs paris sur des hausses imminentes des
taux de la Banque d'Angleterre, faisant baisser de 10 points de
base les rendements des gilts à deux ans.  GB/  
    L'or au comptant  =XAU  a légèrement progressé à 4 496
dollars l'once, mais reste proche de son plus bas niveau en près
de six semaines.  GOL/

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