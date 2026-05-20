Faute de 610 millions de dollars, l'aide aux réfugiés Rohingyas menacée

Une jeune rohingya au camp de réfugiés de Kutupalong le 18 décembre 2025 ( AFP / MUNIR UZ ZAMAN )

Des agences des Nations unies venant en aide aux réfugiés rohingyas, minorité birmane au Bangladesh, ont fait état d'un déficit de 610 millions de dollars pour assurer une aide vitale.

Plus d'un million de Rohingyas, qui ont fui en 2017 une répression sanglante de l'armée birmane et de milices bouddhistes, vivent entassés dans des camps délabrés à Cox's Bazar, au Bangladesh.

Il s'agit de "l'une des plus vastes et des plus prolongées crises de réfugiés au monde", a indiqué l'ONU, affirmant que cette année est décisive.

"La réponse à la crise des Rohingyas se trouve à l'un de ses tournants les plus critiques depuis les premiers afflux", indique un communiqué du Plan de réponse créé en 2021 sous l'égide de l’ONU.

"Le nombre de personnes concernées et les besoins humanitaires augmentent de façon spectaculaire, tandis que les financements disponibles diminuent", précise le texte.

Il est crucial que "cette crise ne tombe pas dans l'oubli" a déclaré mercredi à la presse Carol Flore-Smereczniak, coordinatrice de l'ONU au Bangladesh.

L'ONU a besoin de plus de 710 millions de dollars (610 millions d'euros) pour venir en aide à environ 1,56 million de personnes, dont 1,2 million de réfugiés rohingyas et 307. 000 Bangladais vulnérables.

Selon les Nations unies, 610 millions de dollars représentent un "strict minimum", destiné aux interventions les plus cruciales qui visent notamment à sauver et protéger des vies.

"Neuf ans après avoir fui les violences et les persécutions en Birmanie, 1,2 million de réfugiés rohingyas restent presque entièrement dépendants de l'aide humanitaire", a-t-elle déploré tout en soulignant que d'autres Rohingyas sont arrivés depuis.

Plus de 140.000 nouveaux arrivants rohingyas ont été enregistrés en 2025, a ajouté Mme Flore-Smereczniak.

La répression menée par la Birmanie en 2017 contre la minorité musulmane rohingya fait l'objet d'une procédure pour génocide devant la Cour internationale de justice, à La Haye.

Les réfugiés n'ont officiellement pas le droit de travailler.

Le nombre de réfugiés rohingyas qui tentent de quitter par bateau la guerre civile en Birmanie ou les camps du Bangladesh voisin a presque doublé pendant les trois premiers mois de l'année par rapport à l'an dernier, a alerté fin avril l'ONG Save The Children.

Des milliers de membres de la minorité musulmane birmane risquent leur vie chaque année en tentant de rallier dans des embarcations de fortune la Malaisie ou l'Indonésie voisines.