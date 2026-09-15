Les rendements obligataires, le secteur pétrolier et le secteur technologique pèsent sur les actions américaines alors qu'une hausse des taux se profile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices boursiers américains terminent en baisse; le Nasdaq est en tête des perdants, avec un recul d’environ 0,8 %

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaire est le plus faible de l'indice S&P 500; celui de l'énergie est en tête des hausses

* Le dollar s'apprécie; le pétrole brut américain clôture en hausse >4 %; l'or reste pratiquement stable; le bitcoin recule >4 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint 5,041 %, son plus haut niveau depuis 2007, et s'établit désormais à environ 5,01 %

15 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos impressions à l’adresse

LES TAUX, LE PÉTROLE ET LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE PÈSENT SUR LES ACTIONS AMÉRICAINES À L'APPROCHE D'UNE HAUSSE DES TAUX

Les trois principaux indices de Wall Street ont clôturé la séance de mardi en baisse, sous la pression de la remontée des cours du pétrole et de la hausse des rendements obligataires, lors de la dernière séance complète avant la hausse des taux d'intérêt attendue de la Réserve fédérale.

Au niveau sectoriel, le secteur technologique .SPLRCT a pesé lourdement sur les marchés pour la deuxième journée consécutive, après que des figures de proue de l'intelligence artificielle ont appelé à un ralentissement des développements afin de maintenir l'IA sous contrôle humain.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain

CLc1 ont clôturé en hausse de 4,38 %, soit 4,44 dollars, à 105,83 dollars, enregistrant ainsi leur quatrième clôture consécutive au-dessus de la barre des 100 dollars, après que des sources du secteur maritime ont indiqué que les chargements de pétrole au port de Yanbu, sur la mer Rouge en Arabie saoudite, avaient été suspendus et que la Libye avait interrompu l’exploitation de trois gisements pétroliers, alimentant les craintes que les perturbations sur les principales voies d’approvisionnement en pétrole ne persistent pendant plusieurs semaines. Le Brent LCOc1 , référence internationale, a clôturé en hausse de 3,07 dollars à 108,75 dollars.

Les traders tablant sur une probabilité de 94,5 %, selon le CME Group , d’une hausse des taux à l’issue de la réunion de la Fed mercredi, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR oscillaient près de 5 % après avoir atteint plus tôt leur plus haut niveau depuis 2007.

Parmi les 11 principaux secteurs d’activité du S&P 500, la technologie occupait la deuxième place en termes de pondération, derrière les biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD , tandis que le secteur de l’énergie .SPNY a apporté la plus forte contribution, soutenu par la hausse des cours du pétrole. Le secteur des biens de consommation discrétionnaires a reculé de 1,8 %, tandis que celui de l’énergie a progressé de 2,3 %. Le secteur technologique, qui pèse lourd dans l’indice, n’a reculé que de 0,3 %, mais a représenté 9,7 % de la baisse de l’indice.

Au niveau des valeurs individuelles, le plus gros frein est venu de Microsoft MSFT.O , qui a reculé de 1,6 %. Lundi, le géant du logiciel avait dévoilé un code de conduite interne en matière de développement, exigeant que son intelligence artificielle ne résiste jamais à une correction ou à un arrêt, qu’elle communique de manière compréhensible pour les humains et qu’elle considère toute violation de ce code comme un échec.

Nvidia NVDA.O , leader des puces d’IA et poids lourd du marché, a été le principal moteur de la hausse, mais sa progression de 0,6 % fait suite à une chute de 3,4 % lors de la séance précédente. L’indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a légèrement progressé de 0,4 % mardi, après une chute de 5,9 % lundi.

Voici votre aperçu de clôture:

(Sinéad Carew)

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