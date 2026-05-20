Les rendements obligataires et le prix du pétrole recule dans l'espoir d'un accord avec l'Iran ; les actions progressent dans l'attente des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les rendements des bons du Trésor reculent tandis que le Nasdaq progresse de plus de 1 %

* Résultats de Nvidia après la clôture; les employés de Samsung s'apprêtent à faire grève

* Les cours du pétrole chutent fortement

(Mises à jour en fin de matinée) par Caroline Valetkevitch et Alun John

Les rendements des bons du Trésor américain et les cours du pétrole ont baissé mercredi, alors que l'espoir grandissait de voir les États-Unis conclure un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, tandis que les principaux indices boursiers ont progressé dans l'attente des résultats très attendus de Nvidia.

Les investisseurs ont continué à suivre l'actualité à la recherche de signes de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre. Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que les négociations avec l'Iran en étaient à leur phase finale, tout en mettant en garde contre de nouvelles attaques si l'Iran n'acceptait pas un accord. Le dollar américain a reculé après avoir atteint son plus haut niveau en six semaines, tandis que le brut américain CLc1 a chuté de 4,7% à 99,22 dollars le baril et que le Brent LCOc1 a baissé à 105,76 dollars le baril, en recul de 4,95% sur la journée.

Des signes timides d'un relâchement de la pression dans le Golfe ont également été observés mercredi, deux pétroliers chinois ayant quitté le détroit d'Ormuz, selon les données du transport maritime.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 8,2 points de base à 4,588%, contre 4,669% mardi soir. Les rendements avaient récemment atteint des plus hauts depuis plusieurs années en raison des craintes d'inflation liées à la guerre.

Le Nasdaq a mené la hausse à Wall Street, tandis que le secteur des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD a enregistré la plus forte progression parmi les secteurs du S&P 500.

"Le sentiment positif est de retour car les prix du pétrole sont en baisse, tout comme les rendements", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma.

Mais, a-t-il ajouté, "le pessimisme plane à l'horizon, car la persistance de prix élevés du pétrole place la Fed dans une impasse".

Les traders de contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent sur une probabilité d'environ 50% que la Réserve fédérale relève ses taux d'ici décembre – un revirement radical par rapport à la situation avant le début de la guerre en Iran fin février, lorsque les marchés s'attendaient à deux baisses cette année.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 428,50 points, soit 0,87%, à 49.793,42, le S&P 500 .SPX a gagné 65,46 points, soit 0,88%, à 7.418,45 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 326,83 points, soit 1,26%, à 26.196,48.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 9,16 points, soit 0,84%, pour atteindre 1.100,95. L'indice paneuropéen STOXX 600

.STOXX a progressé de 1,65%.

Les obligations à long terme ont également fait l'objet d'une vague de ventes en Europe et au Japon, mais, à l'instar des bons du Trésor, elles ont connu un certain répit mercredi.

Le rendement allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a reculé de 3 points de base par rapport au plus haut niveau atteint mardi depuis 15 ans, pour s'établir à 3,16%.

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis 16 mois, tandis que les rendements à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007.

RÉSULTATS DE NVIDIA À VENIR

Nvidia NVDA.O doit publier ses résultats du premier trimestre après la clôture du marché américain. Les attentes restent élevées, le chiffre d'affaires devant bondir de près de 80% pour atteindre environ 79 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon l'estimation médiane d'une enquête LSEG menée auprès d'analystes. L'action Nvidia a progressé de 1,9%.

Plus tôt, l'action Samsung a chuté de 4,4% avant de clôturer pratiquement inchangée. Le syndicat de Samsung Electronics

005930.KS a déclaré qu'il suspendrait la grève prévue pour jeudi après que les deux parties aient conclu un accord salarial provisoire, évitant ainsi une action qui menaçait de perturber la production de puces d'IA et d'autres puces. Les autres valeurs du secteur des puces électroniques se portaient bien avant la publication des résultats de Nvidia, l'indice des semi-conducteurs .SOX progressant d'environ 4%.

Sur les marchés des changes, l'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,21% à 99,09, tandis que l'euro EUR= s'appréciait de 0,19% à 1,1626 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,18% à 158,76.