Les rendements obligataires de la zone euro restent élevés, l'euro recule alors que la BCE maintient ses taux inchangés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les coûts d'emprunt des États de la zone euro sont restés élevés et l'euro s'est déprécié jeudi après que la Banque centrale européenne a maintenu ses taux inchangés, comme largement anticipé, et laissé la porte ouverte à un nouveau resserrement monétaire dans les mois à venir.

Le rendement des obligations allemandes à 2 ans DE2YT=RR , sensible aux anticipations de taux d’intérêt, a progressé d’environ 2 points de base pour s’établir à environ 2,87%.

Il avait atteint plus tôt dans la journée son plus haut niveau depuis juillet 2024, les opérateurs pariant que la hausse des prix du pétrole et du gaz pourrait conduire la BCE à un resserrement monétaire plus agressif, avant de réduire une partie de cette progression à l'approche de la décision.

Les marchés anticipent 24 points de base de hausses de la part de la BCE d’ici septembre et 49 points de base d’ici décembre, ce qui correspond aux anticipations avant la décision de la BCE.

L'euro a poursuivi sa baisse et s'établissait en fin de séance à 1,1384 dollar, en recul de 0,25% EUR= , tandis que les actions européennes reculaient de 1% .STOXX .

La BCE avait relevé ses taux de 25 points de base en juin.