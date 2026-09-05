Les rendements et le dollar progressent, tandis que les actions reculent après la publication d'un rapport solide sur l'emploi aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés boursiers américains terminent en baisse

* Le rapport sur l'emploi aux États-Unis montre une forte accélération de la croissance de l'emploi en août

* Les taux et le dollar progressent après la publication des données

(Mise à jour avec les cours de clôture des marchés américains)

par Caroline Valetkevitch

Les rendements des bons du Trésor et le dollar ont progressé, tandis que les actions ont reculé vendredi après que les données sur la croissance de l'emploi aux États-Unis , meilleures que prévu, ont renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre.

Les trois principaux indices boursiers américains ont tous terminé en baisse, dans un contexte de vente massive à l'approche d'un week-end férié de trois jours. Un indice boursier mondial a également reculé.

Les emplois non agricoles ont augmenté de 162 000 le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 21 000 en juillet. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une augmentation de 56 000, après une baisse de 23 000 initialement annoncée en juillet. Le taux de chômage est resté stable.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans , particulièrement sensibles aux changements de politique monétaire, ont entraîné la hausse des bons du Trésor et ont finalement progressé de 4 points de base à 4,37 %. Le rendement a brièvement atteint un pic à 4,4246 %, son plus haut niveau depuis janvier 2025. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR a progressé de près de 2 points de base pour s’établir autour de 4,78 %, après avoir atteint un pic de 4,812 % à la suite de la publication des chiffres.

"Aux yeux de la Fed, le marché du travail tient bon, ce qui signifie que l’inflation reste le problème majeur", a déclaré Bret Kenwell, analyste en investissements américains chez eToro à New York.

Il a ajouté que les investisseurs suivraient de près le rapport sur les prix à la consommation de la semaine prochaine, avant la décision de la Fed prévue mi-septembre.

Juste après la publication du rapport sur l’emploi, les contrats à terme sur taux d’intérêt à court terme laissaient entrevoir une probabilité d’environ 65 % d’une hausse lors de la réunion de la Fed en septembre, contre environ 55 % avant la publication du rapport. En fin d’après-midi à New York, cette probabilité était redescendue à 57 %.

Les données sur l'inflation des prix à la production seront publiées jeudi, et le rapport sur l'inflation des prix à la consommation est prévu pour vendredi prochain. Les économistes s'attendent à ce que l'IPC sous-jacent recule à 2,4 % en glissement annuel, contre 2,5 % en juillet.

HAUSSE DES PRIX DU PÉTROLE ET DU DOLLAR

La reprise des attaques dans le conflit entre les États-Unis et l’Iran cette semaine a provoqué une flambée des cours du pétrole, venant s’ajouter aux inquiétudes existantes concernant la hausse des coûts.

Les cours du pétrole ont progressé et ont clôturé en hausse sur la semaine. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé à 92,68 dollars le baril, en hausse de 76 cents, soit 0,8 %. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate (WTI)

CLc1 ont clôturé à 91,48 dollars le baril, en hausse de 18 cents, soit 0,20 %.

Sur la semaine, le Brent a progressé de 7,6 % tandis que le brut américain a gagné près de 10 %, les voies d’approvisionnement au Moyen-Orient restant perturbées en raison de la guerre.

Venant s'ajouter à la faiblesse de la journée à Wall Street , Adobe ADBE.O a chuté de 6,7 % après avoir annoncé que son directeur général de longue date, Shantanu Narayen, serait remplacé par Anil Chakravarthy, un cadre de l'entreprise.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 271,86 points, soit 0,51 %, pour clôturer à 53 414,25, le S&P 500

.SPX a perdu 29,11 points, soit 0,38 %, à 7 718,60 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 77,07 points, soit 0,29 %, à 26 506,99.

L’indice MSCI, qui mesure l’évolution des actions à l’échelle mondiale .MIWD00000PUS , a reculé de 1,09 point, soit 0,09 %, à 1 153,65. L’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,12 %.

Le dollar a bondi après la publication des chiffres de l'emploi, mais a ensuite cédé une partie de ses gains initiaux. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,21 % à 99,17, tandis que l'euro

EUR= reculait de 0,12 % à 1,1611 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,26 % à 156,19. Le yen a toutefois bondi cette semaine, les opérateurs misant de plus en plus sur de nouvelles hausses de taux d'intérêt de la Banque du Japon ou sur un rythme plus soutenu, et il teste actuellement le niveau de 155,21, qui correspondait à son plus haut niveau après l'intervention américano-japonaise du mois dernier. S'il franchit ce seuil, il atteindra son plus haut niveau depuis le 6 mai.

Le cours au comptant de l'or XAU= a reculé de 1,2 % à 4 419,09 dollars l'once.