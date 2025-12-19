 Aller au contenu principal
Les rendements des obligations japonaises augmentent après la hausse de la Banque du Japon, Wall Street est en passe de réaliser des gains
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 10:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme de Wall Street laissent entrevoir des gains après un rallye technologique

La BOJ augmente ses taux de 25 points de base, signalant un nouveau resserrement à venir

Les rendements des obligations japonaises augmentent, le dollar gagne 1% sur le yen,

(Mise à jour après l'ouverture des marchés européens) par Iain Withers et Wayne Cole

Les rendements des obligations d'État japonaises ont bondi et le yen s'est affaibli vendredi après que la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt à un niveau record depuis trois décennies et a laissé la porte grande ouverte à un nouveau resserrement. Les actions mondiales ont enregistré quelques gains, les actions européennes augmentant légèrement de 0,1% .STOXX , mais n'ont pas réussi à égaler les séances de transactions beaucoup plus fortes en Asie et aux États-Unis au cours de la nuit. Les contrats à terme de Wall Street ont indiqué des gains entre 0,3 % et 0,5 %, après avoir augmenté jeudi grâce aux résultats exceptionnels du fabricant de puces Micron Technology .

MU.O NQc1 EScv1 Les investisseurs ont également digéré les nouvelles selon lesquelles l'Union européenne fournirait à l'Ukraine une aide de 90 milliards d'euros (105,4 milliards de dollars) au cours des deux prochaines années, mais n'est pas parvenue à se mettre d'accord sur un plan ambitieux visant à utiliser les actifs russes gelés pour financer cette aide. La hausse des taux d'intérêt de la BOJ, largement attendue, a incité les investisseurs à vendre le yen sur le fait et a donné lieu à des prises de bénéfices. Le dollar a gagné jusqu'à 1% sur le yen à 157,07. JPY=EBS , tandis que le rendement de l'obligation gouvernementale japonaise à 10 ans a atteint un pic de 26 ans et que le Nikkei a clôturé en hausse de 1%.

.N225

La décision de la BOJ d'augmenter les taux à court terme à 0,75 % marque une nouvelle étape dans la fin de décennies de soutien monétaire massif dans le pays. Les analystes ont déclaré qu'elle devrait tracer un chemin prudent pour gérer l'inflation alors que le nouveau gouvernement japonais prépare une relance budgétaire majeure.

"Les marchés s'attendent à ce que la Banque du Japon doive encore relever ses taux", a déclaré Shaniel Ramjee, coresponsable de l'activité multi-actifs chez Pictet Asset Management. "Ces dépenses budgétaires supplémentaires pourraient continuer à affaiblir le yen, ce qui exacerbe l'inflation."

Abhijit Surya, économiste principal chez Capital Economics, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les taux de la BOJ atteignent 1,75 % d'ici 2027.

La BCE et la BoE offrent différents niveaux de fermeté Le sentiment général a été stimulé par un ralentissement surprise de l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis à 2,7 %, bien que les analystes aient averti que les données étaient clairement faussées par la fermeture du gouvernement et ne pouvaient être prises au pied de la lettre.

Les anticipations du marché concernant la Réserve fédérale n'ont évolué que marginalement avec une probabilité implicite de seulement 27 % d'une réduction des taux en janvier, tandis que les rendements du Trésor à 10 ans étaient à 4,1354% US10YT=RR , loin du récent sommet de 3 mois et demi de 4,209%. 0#USDIRPR Au cours de la nuit, les obligations britanniques ont été touchées après que la Banque d'Angleterre ait réduit ses taux comme prévu, mais seulement après un vote très serré de 5-4. Les responsables politiques ont également fait preuve de prudence quant au rythme de l'assouplissement futur et une nouvelle baisse n'est pas prévue avant juin. 0#GBPIRPR La Banque centrale européenne s'est montrée encore plus ferme en maintenant les taux à 2,0 % et en signalant la fin probable du cycle d'assouplissement. Les marchés n'envisagent qu'une faible probabilité de réduction pour l'ensemble de l'année 2026. 0#EURIRPR

Sur les marchés des matières premières, l'or a glissé de 0,1% à 4 329 dollars l'once XAU= , se négociant toujours en dessous de son pic d'octobre de 4 381 dollars. GOL/

Le Brent LCOc1 a baissé de 0,5% à 59,51 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a reculé de 0,5% à 55,89 dollars le baril.

(1 dollar = 0,8536 euro)

Banque mondiale

