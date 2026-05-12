Les rendements des obligations britanniques à long terme atteignent leur plus haut niveau depuis 1998, tandis que la livre sterling s'effondre alors que l'avenir de Starmer est incertain

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* Les coûts d'emprunt à long terme du Royaume-Uni s'envolent alors que l'avenir de Starmer est incertain

* Les investisseurs en gilts s'inquiètent d'un assouplissement budgétaire

* La livre sterling et les valeurs bancaires chutent face à l'incertitude

(Ajout de détails, mise à jour des cours, ajout d'une nouvelle citation) par Yoruk Bahceli

Les coûts d'emprunt à long termedu Royaume-Uni ont atteint leur plus haut niveau en près de 30 ans, la livre sterling s'est effondrée et les actions ont chuté mardi, les investisseurs se préparant à un éventuel changement de direction qui pourrait affaiblir la discipline budgétaire.

Le Premier ministre Keir Starmer subit une pression croissante pour qu'il démissionne après que son parti au pouvoir, le Parti travailliste, a subi de lourdes pertes lors des élections locales de la semaine dernière, mais il est resté provocateur mardi lors d'une réunion du cabinet, déclarant aux ministres qu'il allait "continuer à gouverner". Près de 80 de ses députés lui ont demandé de partir.

Il n'y a eu aucune initiative officielle pour déclencher une course à la direction, a déclaré Starmer, et l'un de ses ministres a indiqué que personne n' avait contesté le Premier ministre lors de la réunion du cabinet.

Cela n’a guère rassuré les investisseurs, qui craignent qu’un remplaçant ne soit plus à gauche que Starmer et ne fasse pression pour davantage de dépenses à un moment où les finances du Royaume-Uni sont déjà mises à rude épreuve.

Les parieurs sur la plateforme Polymarket considèrent désormais le départ de Starmer d’ici la fin juin comme un coup de dés, et la probabilité qu’il quitte ses fonctions d’ici la fin de l’année est passée à 80 %, contre environ 70 % avant les élections de la semaine dernière.

Les coûts d'emprunt du Royaume-Uni restent les plus élevés parmi les économies avancées du G7 et ont connu la plus forte hausse depuis la guerre en Iran , les craintes inflationnistes ayant entraîné un revirement spectaculaire des anticipations, qui sont passées de baisses de taux de la Banque d'Angleterre à des hausses de taux.Toute nouvelle hausse accentuera la pression sur les finances publiques .

Mardi, les rendements à 30 ans GB30YT=RR , sensibles aux risques budgétaires, ont atteint leur plus haut niveau depuis 1998 à 5,81 %, progressant de 14 points de base (bps).

Le rendement de référence des gilts à 10 ans GB10YT=RR a atteint 5,13 %, son plus haut niveau depuis 2008.

« Pour beaucoup, la situation est claire à ce stade, la seule question est de savoir à quelle vitesse (la sortie de Starmer) aura lieu », a déclaré Jordan Rochester, responsable de la stratégie sur les titres à revenu fixe, les matières premières et les devises chez Mizuho.

REBOND DE SOULAGEMENT

Les rendements ont légèrement baissé à l'annonce que le cabinet n'avait pas contesté Starmer, mais ont finalement progressé d'environ 10 points de base sur la journée.

« On observe un léger rebond de soulagement... du fait que la réunion du cabinet semble s'être déroulée sans que personne ne conteste ouvertement le Premier ministre », a déclaré Michael Brown, stratège senior chez le courtier Pepperstone.

Mais ce soulagement ne durera pas, a ajouté Brown, précisant: "Quand on regarde les gilts, quand on regarde la livre sterling, la situation va probablement empirer considérablement avant de s'améliorer."

La livre sterling a chuté jusqu'à 1,3503 $ GBP=D3 et a finalement clôturé en baisse de 0,5 %, enregistrant sa plus forte baisse quotidienne depuis plus d'un mois, face à un dollar globalement plus fort.

Les investisseurs considèrent Starmer et sa ministre des Finances, Rachel Reeves, comme les plus favorables aux marchés, notamment compte tenu de l'engagement de Reeves en faveur de règles budgétaires limitant l'endettement.

« Le marché obligataire réagit non seulement au départ potentiel de Starmer, mais aussi à l’identité de son successeur potentiel, ainsi qu’à la perspective d’une longue bataille pour la direction du parti qui conduirait à davantage de promesses budgétaires que le Royaume-Uni ne peut se permettre », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez le courtier XTB.

Les banques britanniques ont également reculé, Barclays, NatWest NWG.L et Lloyds perdant toutes plus de 3 % chacune

LLOY.L , menant la baisse parmi les valeurs bancaires européennes .SX7P .

Les analystes de JPMorgan ont déclaré qu'ils s'attendaient désormais à ce que la surtaxe bancaire britannique passe de 3 % à 5 %, un glissement vers la gauche de la politique étant plus probable.

L'indice boursier britannique dans son ensemble a reculé de 0,4 % .FTSE .

Les marchés obligataires ont également été sous pression dans toute l'Europe, les espoirs d'un accord de paix avec l'Iran s'étant évanouis après que le président américain Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu était "sous perfusion" . Cela a incité les traders à renforcer leurs paris sur une hausse des taux.

Les investisseurs auront l'occasion d'examiner de près les projets politiques de Starmer mercredi, lorsque le roi Charles lira le programme législatif du gouvernement pour la période à venir lors de l'ouverture officielle du Parlement.