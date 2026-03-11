 Aller au contenu principal
Les rendements des gilts britanniques clôturent au plus haut depuis des mois, les investisseurs doutant de l'impact des réserves de pétrole
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 18:24

(Mises à jour avec les prix de clôture et les commentaires des économistes) par Andy Bruce

Les rendements des obligations d'État britanniques ont clôturé mercredi à leur plus haut niveau depuis avant le début de la guerre au Moyen-Orient, les investisseurs doutant qu'une libération record des réserves de pétrole puisse compenser les chocs économiques du conflit.

Les rendements des gilts à court terme, qui évoluent en sens inverse des prix, ont augmenté d'environ 14 points de base au cours de la journée, effaçant la forte baisse enregistrée mardi et clôturant à leur niveau le plus élevé depuis des mois, bien que les pics intrajournaliers aient été inférieurs à ceux observés lundi.

Les marchés ont également réduit les paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre en 2026, les prix indiquant désormais une situation globalement stable pour le reste de l'année.

Les investisseurs considèrent que la Grande-Bretagne est plus exposée que beaucoup d'autres pays occidentaux à un choc des prix de l'énergie en raison de ses finances publiques tendues et de sa forte dépendance à l'égard du gaz importé.

"L'Europe étant très dépendante des importations de pétrole et de gaz et la BCE et la BoE ayant une fonction de réaction hawkish aux augmentations des prix de l'énergie, nous avons repoussé nos prévisions pour la prochaine réduction de la BoE à avril", ont déclaré les économistes de Nomura dans une note à leurs clients.

Jusqu'à la semaine dernière, les investisseurs considéraient qu'une réduction des taux lors de la réunion de mars de la BoE la semaine prochaine était une quasi-certitude.

Les marchés sont également sensibles à l'éventualité de dépenses et d'emprunts supplémentaires de la part du gouvernement pour protéger les consommateurs et les entreprises de l'impact de la hausse des prix de l'énergie.

La ministre britannique des finances, Rachel Reeves, a déclaré qu'il serait prématuré d'annoncer de nouveaux plafonds pour les tarifs énergétiques des ménages ou d'annuler une augmentation de la taxe sur les carburants prévue pour septembre, et que toute mesure prise serait probablement moins coûteuse qu'un soutien en 2022.

Les prix du pétrole LCOc1 ont gagné 5% mercredi alors que de nouvelles attaques sur des navires dans le détroit d'Ormuz ont aggravé les craintes de perturbation de l'approvisionnement, et les analystes ont déclaré que la proposition de l'Agence internationale de l'énergie pour une libération record des réserves de pétrole était insuffisante pour apaiser ces inquiétudes.

Le rendement à deux ans GB2YT=RR est désormais supérieur de 49 points de base ce mois-ci, contre 39 points de base pour la dette française FR2YT=RR et allemande équivalente

EU2YT=RR , et 26 points de base pour les obligations américaines US2YT=RR - ce qui signifie que les prix des gilts ont fortement sous-performé.

Le rendement des gilts à deux ans a clôturé mercredi à environ 4,018 % - son plus haut niveau en fin de journée depuis octobre de l'année dernière, tandis que les rendements à cinq ans GB5YT=RR ont également clôturé en hausse de 14 points de base sur la journée, à leur plus haut niveau depuis mai 2025, à 4,205 %.

Les rendements des gilts à 10 ans GB10YT=RR , à 20 ans

GB20YT=RR et à 30 ans GB30YT=RR ont également terminé la journée en hausse de 11 à 13 points de base, les rendements à 20 et 30 ans étant les plus élevés depuis le début de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
92,34 USD Ice Europ +1,03%
Pétrole WTI
87,65 USD Ice Europ +0,86%
USA BENCHMARK 2A
3,649 Rates +1,21%
