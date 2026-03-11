Mind Robotics, issue de Rivian, valorisée 2 milliards de dollars après une levée de fonds
Mind Robotics, une start-up spécialisée dans la robotique industrielle issue du constructeur de véhicules électriques Rivian, a annoncé avoir levé 500 millions de dollars lors d'un tour de financement de série A. L'opération, co-dirigée par Accel et Andreessen Horowitz, valorise l'entreprise basée à Palo Alto à environ 2 milliards de dollars. Cette levée de fonds figure parmi les plus importantes jamais réalisées à ce stade pour une société du secteur de la robotique.
La société développe une plateforme intégrée combinant modèles fondamentaux d'intelligence artificielle, robots conçus pour l'industrie et infrastructure de déploiement. L'objectif est d'automatiser à grande échelle des tâches de production et de fabrication dans un contexte où de nombreuses entreprises industrielles cherchent à moderniser leurs chaînes de production et à faire face aux pénuries de main-d'oeuvre.
Fondée par RJ Scaringe, directeur général et fondateur de Rivian, Mind Robotics a été séparée du constructeur automobile en novembre. Rivian reste toutefois un partenaire stratégique et un actionnaire important, fournissant des données pour entraîner les modèles d'IA ainsi qu'un environnement industriel pour tester les technologies. Contrairement à certaines start-up du secteur, l'entreprise indique vouloir se concentrer sur des robots industriels traditionnels plutôt que sur des robots humanoïdes.
