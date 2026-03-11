 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mind Robotics, issue de Rivian, valorisée 2 milliards de dollars après une levée de fonds
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 19:58

La start-up de robotique industrielle a levé 500 millions de dollars lors d'un tour de série A mené par Accel et Andreessen Horowitz.

Mind Robotics, une start-up spécialisée dans la robotique industrielle issue du constructeur de véhicules électriques Rivian, a annoncé avoir levé 500 millions de dollars lors d'un tour de financement de série A. L'opération, co-dirigée par Accel et Andreessen Horowitz, valorise l'entreprise basée à Palo Alto à environ 2 milliards de dollars. Cette levée de fonds figure parmi les plus importantes jamais réalisées à ce stade pour une société du secteur de la robotique.

La société développe une plateforme intégrée combinant modèles fondamentaux d'intelligence artificielle, robots conçus pour l'industrie et infrastructure de déploiement. L'objectif est d'automatiser à grande échelle des tâches de production et de fabrication dans un contexte où de nombreuses entreprises industrielles cherchent à moderniser leurs chaînes de production et à faire face aux pénuries de main-d'oeuvre.

Fondée par RJ Scaringe, directeur général et fondateur de Rivian, Mind Robotics a été séparée du constructeur automobile en novembre. Rivian reste toutefois un partenaire stratégique et un actionnaire important, fournissant des données pour entraîner les modèles d'IA ainsi qu'un environnement industriel pour tester les technologies. Contrairement à certaines start-up du secteur, l'entreprise indique vouloir se concentrer sur des robots industriels traditionnels plutôt que sur des robots humanoïdes.

Véhicules électriques

Valeurs associées

RIVIAN AUTO RG-A
16,6500 USD NASDAQ +0,67%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue extérieure de la Bourse de New York, le 6 mars 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street freinée par la hausse des prix du pétrole
    information fournie par AFP 11.03.2026 21:25 

    La Bourse de New York a clôturé orientée en baisse mercredi, minée par la remontée des cours du pétrole, en dépit de l'annonce d'une mobilisation des réserves stratégiques d'or noir pour atténuer les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Le Dow Jones a perdu ... Lire la suite

  • Un bonobo au zoo de Wilhelma à Stuttgart, en Allemagne,le 23 avril 2013 ( DPA / FRANZISKA KRAUFMANN )
    Malgré leur réputation pacifique, les bonobos sont agressifs, surtout envers les mâles
    information fournie par AFP 11.03.2026 21:25 

    Bien que réputés pour leur altruisme et leur pacifisme, nos cousins les bonobos sont tout autant agressifs que les chimpanzés, mais ciblent eux principalement les mâles, selon une étude publiée mercredi. Vivant en sociétés matriarcales, ces grands singes au regard ... Lire la suite

  • Elon Musk, le 23 janvier 2026 à Davos, en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Elon Musk, largement le plus riche d'un monde comptant 400 milliardaires de plus
    information fournie par AFP 11.03.2026 21:19 

    L'homme d'affaires Elon Musk, actionnaire de référence du constructeur automobile Tesla , de la société spatiale SpaceX, du réseau social X et de l'entreprise d'intelligence artificielle xAI, arrive largement en tête de la liste des personnes les plus riches au ... Lire la suite

  • Image satellite, prise le 4 mars 2026 par Planet Labs PBC, montrant une école de Minab, en Iran, après un bombardement présumé le 28 février au premier jour de la guerre au Moyen-Orient ( 2026 Planet Labs PBC / - )
    Ce que l'on sait sur le bombardement d'une école en Iran
    information fournie par AFP 11.03.2026 21:16 

    L'Iran a accusé les Etats-Unis et Israël d'avoir bombardé une école. Donald Trump a d'abord essayé de rejeter la responsabilité sur Téhéran avant de faire en partie machine arrière, Israël niant tout lien avec la frappe. Selon les autorités iraniennes, l'explosion ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank