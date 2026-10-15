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Les rendements des bons du Trésor américain chutent fortement en raison des inquiétudes liées à l'IA
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 11:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les rendements des bons du Trésor américain se dirigeaient vers leur plus forte baisse quotidienne depuis août 2025, les investisseurs se ruant vers les titres d'État, considérés comme des valeurs refuges, face à une vague de ventes dans le secteur technologique déclenchée par l'intelligence artificielle.

La chute brutale des valeurs technologiques a semé la panique sur les marchés boursiers mondiaux, les paris massifs sur les centres de données et autres acteurs clés de l’IA ayant été remis en question par des taux d’intérêt élevés et en hausse.

Ces ventes ont stimulé la demande d’obligations d’État, considérées comme des valeurs refuges, ce qui a fait baisser les rendements américains sur l’ensemble de la courbe.

Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont clôturé en baisse de 11 points de base sur la journée, à 5,08 %

US10YT=RR , s’orientant vers leur plus forte baisse journalière depuis début août 2025 et avoisinant leur plus bas niveau depuis fin septembre. Les rendements à deux ans ont reculé de 7 points de base, à 4,73 % US2YT=RR .

Les rendements des obligations d’autres grandes économies, telles que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ont également baissé. DE10YT=RR FR10YT=RR GB10YT=RR

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