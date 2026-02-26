Les rendements de la zone euro se maintiennent à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois, les investisseurs attendant les données sur l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les rendements des obligations d'État de la zone euro se sont stabilisés près de leurs plus bas niveaux plurimensuels après que les résultats de Nvidia ont dépassé les attentes , soutenant l'appétit pour le risque, les investisseurs attendant maintenant les données sur l'inflation de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne vendredi. Les actions ont rebondi en Asie et étaient sur le point d'ouvrir à peu près inchangées en Europe, mais les inquiétudes concernant les perturbations provoquées par l'IA et la hausse des coûts sont restées présentes.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans

DE10YT=RR , l'indice de référence de la zone euro, est resté stable à 2,71%. Il a atteint 2,697 % mardi, son niveau le plus bas depuis le 28 novembre, et se situait autour de 2,90 % au début du mois. Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté jeudi, le taux de référence à 10 ans US10YT=RR gagnant 1,5 point de base (bps) à 4,32% dans les premiers échanges de Londres, après avoir légèrement baissé la veille, l'appétit pour le risque s'étant accru .

Les rendements allemands à 2 ans DE2YT=RR , plus sensibles aux attentes en matière de taux directeurs, ont baissé d'un point de base à 2,05%.

Les marchés monétaires ont continué à estimer à environ 30% la probabilité d'une baisse des taux de la Banque centrale européenne d'ici décembre. EURESTECBM7X8=ICAP

Les rendements des obligations d'État italiennes à 10 ans

IT10YT=RR ont baissé de 0,5 point de base à 3,32%. L'écart par rapport aux Bunds était de 59,50 points de base, après être tombé à 53,50 points de base à la mi-janvier, son plus bas niveau depuis août 2008.