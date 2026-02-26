 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les rendements de la zone euro se maintiennent à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois, les investisseurs attendant les données sur l'inflation
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 09:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les rendements des obligations d'État de la zone euro se sont stabilisés près de leurs plus bas niveaux plurimensuels après que les résultats de Nvidia ont dépassé les attentes , soutenant l'appétit pour le risque, les investisseurs attendant maintenant les données sur l'inflation de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne vendredi. Les actions ont rebondi en Asie et étaient sur le point d'ouvrir à peu près inchangées en Europe, mais les inquiétudes concernant les perturbations provoquées par l'IA et la hausse des coûts sont restées présentes.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans

DE10YT=RR , l'indice de référence de la zone euro, est resté stable à 2,71%. Il a atteint 2,697 % mardi, son niveau le plus bas depuis le 28 novembre, et se situait autour de 2,90 % au début du mois. Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté jeudi, le taux de référence à 10 ans US10YT=RR gagnant 1,5 point de base (bps) à 4,32% dans les premiers échanges de Londres, après avoir légèrement baissé la veille, l'appétit pour le risque s'étant accru .

Les rendements allemands à 2 ans DE2YT=RR , plus sensibles aux attentes en matière de taux directeurs, ont baissé d'un point de base à 2,05%.

Les marchés monétaires ont continué à estimer à environ 30% la probabilité d'une baisse des taux de la Banque centrale européenne d'ici décembre. EURESTECBM7X8=ICAP

Les rendements des obligations d'État italiennes à 10 ans

IT10YT=RR ont baissé de 0,5 point de base à 3,32%. L'écart par rapport aux Bunds était de 59,50 points de base, après être tombé à 53,50 points de base à la mi-janvier, son plus bas niveau depuis août 2008.

Valeurs associées

DEU BENCHMARK 10A
2,770 Rates -0,09%
DEU BENCHMARK 2A
1,994 Rates +0,05%
NVIDIA
195,6099 USD NASDAQ +1,43%
USA BENCHMARK 10A
4,053 Rates +0,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank