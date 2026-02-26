Les rendements de la zone euro restent proches de leurs plus bas niveaux plurimensuels ; les données sur l'inflation sont attendues

Les investisseurs attendent les données d'inflation de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne

La BCE s'attend à ce que l'inflation se stabilise à l'objectif de 2 %, selon Mme Lagarde

Les rendements des obligations d'État de la zone euro se sont stabilisés près de leurs plus bas niveaux plurimensuels après que les résultats de Nvidia ont dépassé les attentes , soutenant l'appétit pour le risque, les investisseurs attendant maintenant les données sur l'inflation de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne vendredi.

Les actions ont rebondi en Asie et étaient en hausse pour la troisième journée en Europe, même si les inquiétudes concernant les perturbations provoquées par l'IA et l'incertitude géopolitique demeurent.

"La volatilité du marché des actions a soutenu les obligations d'État, valeur refuge, a déclaré Jussi Hiljanen, stratège en matière de taux chez SEB.

"Le risque est que les rendements augmentent si la situation géopolitique, en particulier en Iran, se calme un peu, mais il y a un grand point d'interrogation sur ce qui se passera dans ce pays."

Les États-Unis et l'Iran ont tenu un troisième cycle de négociations à Genève jeudi, dans le contexte d'un renforcement considérable de l'armée américaine au Moyen-Orient, Téhéran étant sous pression pour convenir d'un accord sur son programme nucléaire ou faire face à des frappes militaires.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans

DE10YT=RR , l'indice de référence de la zone euro, est resté stable à 2,71%. Il a atteint 2,697% mardi, son plus bas niveau depuis le 28 novembre, et se situait autour de 2,90% au début du mois. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

Les rendements du Trésor américain ont également peu changé jeudi, avec la référence à 10 ans US10YT=RR à 4,05% dans les échanges de Londres.

LES DONNÉES SUR L'INFLATION SONT ESSENTIELLES

Les marchés se tournent vers les données d'inflation de février de la zone euro vendredi, après que l'inflation annuelle de janvier pour le bloc a été confirmée à 1,7% mercredi.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré jeudi que la banque centrale s'attend à ce que l'inflation se stabilise à son objectif de 2 % à moyen terme.

"Tous les derniers commentaires de la BCE au cours des deux dernières semaines ont indiqué qu'il n'y a pas de force au sein du Conseil des gouverneurs pour changer de direction prochainement", a déclaré M. Hiljanen de SEB.

La BCE a maintenu ses principaux taux d'intérêt en suspens depuis qu'elle a mis fin à une série d'abaissements qui a duré un an en juin.

Le rendement à deux ans de l'Allemagne DE2YT=RR , qui est sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, est resté stable à 2,05%.

Les marchés monétaires continuent de tabler sur une probabilité d'environ 30 % d'une baisse des taux de la BCE d'ici décembre. EURESTECBM7X8=ICAP

Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans

IT10YT=RR a baissé de 0,5 point de base à 3,31%. L'écart par rapport aux Bunds était de 59,50 points de base, après être tombé à 53,50 points de base à la mi-janvier, le plus bas depuis août 2008.