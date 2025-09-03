 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 722,67
+0,89%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les rendements à long terme se tendent encore sur fond d'inquiétudes budgétaires
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 12:27

Tableau électrique affichant le niveau des obligations d'État à long terme du Japon et le taux du yen japonais par rapport au dollar américain et à d'autres devises, à l'extérieur d'une maison de courtage à Tokyo

Tableau électrique affichant le niveau des obligations d'État à long terme du Japon et le taux du yen japonais par rapport au dollar américain et à d'autres devises, à l'extérieur d'une maison de courtage à Tokyo

par Yoruk Bahceli et Junko Fujita

Les coûts d'emprunt à long terme des Etats continuaient mercredi de se tendre, atteignant des records au Japon et de nouveaux sommets pluriannuels en Grande-Bretagne et en Allemagne sur fond d'inquiétudes budgétaires à travers le monde.

Le rendement du Gilt britannique à 30 ans a ainsi touché en séance un nouveau pic depuis 1998, à 5,752%, accentuant les craintes de mardi qui s'étaient traduites également par une chute de plus de 1,5% de la livre sterling.

Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a lui franchi le seuil très surveillé de 5%, une première depuis mi-juillet, tandis qu'en Allemagne, celui du Bund, considéré comme la référence en zone euro, est au plus haut niveau depuis 2011, à 3,434%.

En Asie, le rendement des obligations japonaises à 30 ans a bondi en matinée de 8 points de base, au niveau record de 3,28%, tandis que celui à 20 ans a atteint son plus haut niveau depuis 1999.

"La dynamique actuelle est une preuve supplémentaire que l'appétit des investisseurs pour le papier ultra-long a clairement diminué, non seulement de la part des investisseurs privés mais aussi des acteurs institutionnels qui fournissent généralement une base de demande plus stable pour ce segment", commente Dario Messi, responsable d'étude dans l'obligataire chez Julius Baer.

Les obligations d'Etat à long terme sont sous pression en raison de l'évolution de la situation politique et économique de certains pays avec notamment des niveaux d'endettement qui inquiètent les investisseurs.

En Grande-Bretagne, le remaniement lundi de l'équipe de conseillers du Premier ministre Keir Starmer a remis l'accent sur les défis budgétaires, au regard des niveaux élevés d'emprunt et de la faible croissance du pays.

La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, présentera son budget annuel le 26 novembre, a annoncé ce mercredi son ministère, alors que le pays est dans le viseur des marchés financiers qui scrutent sa capacité à garder ses finances sous contrôle.

Rachel Reeves et Keir Starmer font face à des demandes de hausse des dépenses publiques, qui sont déjà tendues, dans un contexte de faible croissance économique et de promesses préélectorales de ne pas augmenter les taux des principaux impôts.

En France, les investisseurs sont sur la défensive après la décision du Premier ministre, François Bayrou, de solliciter un vote de confiance le 8 septembre sur fond d'impasse quant au vote du budget. Son gouvernement sera probablement renversé la semaine prochaine au regard des dernières déclarations des oppositions.

Au Japon, un proche collaborateur du Premier ministre, Shigeru Ishiba, a annoncé son intention de démissionner de son poste, ce qui alimente les spéculations sur une possible démission du chef du gouvernement lui-même.

(Reportage Yoruk Bahceli, Junko Fujita et Rae Wee; avec la contribution de David Milliken et Sarah Young à Londres; version française Claude Chendjou; édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présentation devant le Parlement britannique de ce budget très attendu aura lieu le 26 novembre, a précisé dans une déclaration à la presse la ministre Rachel Reeves. ( POOL / Oliver McVeigh )
    Sous pression budgétaire, Londres pourrait serrer encore la vis
    information fournie par AFP 03.09.2025 13:10 

    La ministre britannique des Finances a prévenu mercredi qu'elle continuerait à "contrôler étroitement" les dépenses dans le prochain budget présenté à l'automne, laissant augurer d'un nouveau tour de vis au moment où le Royaume-Uni est confronté l'envolée des taux ... Lire la suite

  • Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai, s'adresse aux médias à la Maison du gouvernement à Bangkok, le 3 juillet 2025 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )
    Thaïlande: le Premier ministre par intérim enclenche la dissolution du Parlement
    information fournie par AFP 03.09.2025 13:05 

    La dissolution du parlement thaïlandais a été enclenchée mercredi, une décision qui pourrait entraîner des élections anticipées mais qui est contestée par l'opposition. Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai "a soumis un décret de dissolution ... Lire la suite

  • Le succès en juillet d'une pétition contre la loi Duplomb, signée par plus de 2,1 millions de personnes, avait montré l'hostilité aux pesticides d'une bonne partie de l'opinion publique française. ( AFP / Thomas SAMSON )
    Santé et bioversité: l'État devra revoir des autorisations de pesticides
    information fournie par AFP 03.09.2025 12:56 

    L'État a été condamné mercredi à revoir ses procédures d'autorisation des pesticides, jugées par la cour administrative d'appel de Paris insuffisantes pour garantir le maintien de la biodiversité et la protection de la santé. Dans cette affaire dite "Justice pour ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 03.09.2025 12:38 

    (Actualisé avec Apple, Dollar Tree et Zscaler) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture presque stable pour le Dow Jones .DJI (-0,02%) et en hausse de 0,51% pour le Standard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank