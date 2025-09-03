Les rendements à long terme se tendent encore sur fond d'inquiétudes budgétaires

Tableau électrique affichant le niveau des obligations d'État à long terme du Japon et le taux du yen japonais par rapport au dollar américain et à d'autres devises, à l'extérieur d'une maison de courtage à Tokyo

par Yoruk Bahceli et Junko Fujita

Les coûts d'emprunt à long terme des Etats continuaient mercredi de se tendre, atteignant des records au Japon et de nouveaux sommets pluriannuels en Grande-Bretagne et en Allemagne sur fond d'inquiétudes budgétaires à travers le monde.

Le rendement du Gilt britannique à 30 ans a ainsi touché en séance un nouveau pic depuis 1998, à 5,752%, accentuant les craintes de mardi qui s'étaient traduites également par une chute de plus de 1,5% de la livre sterling.

Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a lui franchi le seuil très surveillé de 5%, une première depuis mi-juillet, tandis qu'en Allemagne, celui du Bund, considéré comme la référence en zone euro, est au plus haut niveau depuis 2011, à 3,434%.

En Asie, le rendement des obligations japonaises à 30 ans a bondi en matinée de 8 points de base, au niveau record de 3,28%, tandis que celui à 20 ans a atteint son plus haut niveau depuis 1999.

"La dynamique actuelle est une preuve supplémentaire que l'appétit des investisseurs pour le papier ultra-long a clairement diminué, non seulement de la part des investisseurs privés mais aussi des acteurs institutionnels qui fournissent généralement une base de demande plus stable pour ce segment", commente Dario Messi, responsable d'étude dans l'obligataire chez Julius Baer.

Les obligations d'Etat à long terme sont sous pression en raison de l'évolution de la situation politique et économique de certains pays avec notamment des niveaux d'endettement qui inquiètent les investisseurs.

En Grande-Bretagne, le remaniement lundi de l'équipe de conseillers du Premier ministre Keir Starmer a remis l'accent sur les défis budgétaires, au regard des niveaux élevés d'emprunt et de la faible croissance du pays.

La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, présentera son budget annuel le 26 novembre, a annoncé ce mercredi son ministère, alors que le pays est dans le viseur des marchés financiers qui scrutent sa capacité à garder ses finances sous contrôle.

Rachel Reeves et Keir Starmer font face à des demandes de hausse des dépenses publiques, qui sont déjà tendues, dans un contexte de faible croissance économique et de promesses préélectorales de ne pas augmenter les taux des principaux impôts.

En France, les investisseurs sont sur la défensive après la décision du Premier ministre, François Bayrou, de solliciter un vote de confiance le 8 septembre sur fond d'impasse quant au vote du budget. Son gouvernement sera probablement renversé la semaine prochaine au regard des dernières déclarations des oppositions.

Au Japon, un proche collaborateur du Premier ministre, Shigeru Ishiba, a annoncé son intention de démissionner de son poste, ce qui alimente les spéculations sur une possible démission du chef du gouvernement lui-même.

(Reportage Yoruk Bahceli, Junko Fujita et Rae Wee; avec la contribution de David Milliken et Sarah Young à Londres; version française Claude Chendjou; édité par Augustin Turpin)