Les régulateurs européens s'attaquent aux grandes entreprises technologiques

Ces dernières années, les régulateurs européens ont lancé une série d'enquêtes sur les grandes entreprises technologiques.

Voici quelques-unes des mesures prises:

ALPHABET GOOGL.O La Commission européenne a déclaré le 9 décembre qu'elle avait ouvert une enquête antitrust afin de déterminer si Google (Alphabet) enfreignait les règles de concurrence de l'UE dans son utilisation du contenu en ligne des éditeurs web et de YouTube à des fins d'intelligence artificielle. La Commission a infligé à Google une amende antitrust de 2,95 milliards d'euros (3,46 milliards de dollars) le 5 septembre pour des pratiques anticoncurrentielles dans son activité lucrative d'adtech. En septembre 2024, Google a gagné son procès contre une amende antitrust de 1,49 milliard d'euros qui lui avait été infligée pour avoir entravé ses concurrents dans le domaine de la publicité pour les recherches en ligne. Une semaine plus tôt, Google avait perdu son combat contre une amende de 2,42 milliards d'euros imposée par les autorités antitrust de l'UE des années auparavant pour avoir utilisé son propre service de comparaison de prix afin d'obtenir un avantage déloyal sur des rivaux européens plus petits. En septembre 2024, l'autorité britannique de la concurrence a provisoirement estimé que Google avait abusé de sa position dominante dans le domaine de la publicité numérique pour restreindre la concurrence. Un mois plus tôt, elle avait commencé à enquêter sur la collaboration d'Alphabet et d'Amazon avec la startup d'IA Anthropic.

Le gendarme français de la concurrence a déclaré en mars 2024 avoir infligé à Google une amende de 250 millions d'euros pour des infractions liées aux règles de l'UE en matière de propriété intellectuelle dans le cadre de ses relations avec les éditeurs de médias.

AMAZON AMZN.O Le Tribunal de l'Union européenne a rejeté en novembre une demande d'Amazon visant à supprimer sa désignation en tant que plateforme soumise à des exigences plus strictes en vertu des règles de l'UE en matière de contenu en ligne.

APPLE AAPL.O L'autorité italienne de la concurrence a déclaré le 22 décembre qu'elle avait infligé une amende de 98,6 millions d'euros au géant technologique et à deux de ses divisions pour abus présumé de leur position dominante sur le marché des applications mobiles. Une plainte déposée auprès des autorités antitrust de l'UE , communiquée à Reuters avant sa publication, par deux groupes de défense des droits civils concernant les conditions générales de son App Store et de ses appareils, a touché l'entreprise américaine en octobre 2025. Le même mois, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés a désigné Apple et Google comme ayant un "statut de marché stratégique", ce qui lui donne le pouvoir d'exiger des changements spécifiques pour stimuler la concurrence. Apple s'est vu infliger une amende de 570 millions d'euros et Meta de 228 millions d'euros en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA) en avril 2025. En mars 2025, Apple a perdu son appel contre une évaluation réglementaire qui l'expose à des contrôles plus stricts en Allemagne, après des années de débat sur sa position sur le marché. En septembre 2024, Apple a perdu la bataille contre une ordonnance des régulateurs de la concurrence de l'UE l'obligeant à payer 13 milliards d'euros d'arriérés d'impôts à l'Irlande, dans le cadre d'une campagne plus large de répression des accords de complaisance entre les multinationales et les pays de l'UE. Les régulateurs ont déclaré en juillet 2024 qu'Apple avait accepté d'ouvrir son système de paiement mobile "tap-and-go" à ses rivaux afin de mettre fin à une enquête antitrust de l'UE. En mars 2024, Bruxelles a infligé à Apple une amende de 1,84 milliard d'euros pour avoir entravé la concurrence de ses rivaux dans le domaine de la diffusion de musique en continu en imposant des restrictions à son App Store.

META META.O Le 4 décembre, la Commission a ouvert une enquête antitrust à l'encontre de Meta pour le déploiement de fonctions d'intelligence artificielle dans la plateforme de messagerie WhatsApp. Elle avait infligé à Meta une amende de 797,72 millions d'euros en novembre 2024 pour des pratiques abusives profitant à Facebook Marketplace, et l'avait accusée en juillet 2024 de ne pas s'être conformée au DMA dans son nouveau modèle de publicité payante ou consentie.

MICROSOFT MSFT.O En juin 2024, la Commission a accusé Microsoft d'avoir illégalement regroupé son application de chat et de vidéo Teams avec son produit Office.

TIKTOK La Commission européenne a déclaré en octobre 2025 que l'application de médias sociaux détenue par des Chinois et Meta ont violé leur obligation d'accorder aux chercheurs un accès adéquat aux données publiques dans le cadre du DSA, selon des conclusions préliminaires.

TikTok a été accusée par la Commission en mai de ne pas s'être conformée à l'obligation du DSA de publier un référentiel publicitaire permettant aux chercheurs et aux utilisateurs de détecter les publicités frauduleuses. L'entreprise a évité une amende après s'être engagée à faire des concessions en matière de transparence, a déclaré l'UE en décembre.

X Le chatbot Grok d'Elon Musk fera l'objet d'une enquête afin de déterminer s'il diffuse des contenus illégaux tels que des images sexualisées manipulées dans l'UE, a déclaré la Commission européenne le 26 janvier. Le 5 décembre, l'entreprise de médias sociaux X d'Elon Musk a été condamnée à une amende de 140 millions d'euros par les autorités de régulation technologique de l'UE pour avoir enfreint les règles relatives au contenu en ligne, ce qui constitue la première sanction au titre de la loi sur les services numériques.

(1 dollar = 0,8528 euro)