Les régulateurs américains s'apprêtent à offrir un allègement des fonds propres aux banques locales, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les régulateurs américains sont sur le point de publier un plan visant à encourager les petites banques à prêter davantage en assouplissant une série d'exigences en matière de capital, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

La proposition consisterait à assouplir ce que l'on appelle le ratio d'endettement des banques locales en le ramenant de 9 % à 8 %, soit le montant le plus bas autorisé par la loi, selon le rapport .

Les prêteurs peuvent choisir de se conformer à cette norme plutôt que d'utiliser des mesures basées sur le risque et liées à leurs portefeuilles.

La mesure, qui a été examinée par la Maison Blanche, serait proposée par la Réserve fédérale, la Federal Deposit Insurance Corp et l'Office of the Comptroller of the Currency et soumise à l'avis du public avant d'être adoptée, selon le rapport.

Ce sursis est demandé depuis longtemps par les groupes commerciaux, ajoute le rapport.

Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, a déclaré en août que l'approche actuelle du CBLR était "bien intentionnée", mais qu'elle ne parvenait pas à soulager les prêteurs, selon le rapport.

Bien qu'il y ait eu plus de 4 000 banques communautaires au premier trimestre 2025, seuls 1 662 prêteurs ont opté pour cette approche, avait-elle déclaré.