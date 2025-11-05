Les réductions de coûts et les volumes stables d'Albemarle permettent de réduire les pertes dans un contexte de faiblesse des prix du lithium

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Albemarle ALB.N a annoncé mercredi une perte moins importante que prévu pour le troisième trimestre, le producteur de lithium ayant réussi à maîtriser ses coûts et à maintenir des volumes de ventes résilients, ce qui a permis d'atténuer la pression exercée par la faiblesse persistante des prix du métal.

Les actions de la société basée à Charlotte, en Caroline du Nord, ont augmenté de 2,2 % dans les échanges prolongés.

Albemarle a mis l'accent sur l'efficacité et la préservation des liquidités alors que l'industrie est confrontée à la pression exercée sur les prix par un marché en surabondance, les producteurs chinois ayant augmenté leur production malgré la baisse de la demande des constructeurs de véhicules électriques pour ce composant essentiel.

L'entreprise a mis en œuvre d'importantes mesures de réduction des coûts afin de réduire la dette et de renforcer la flexibilité financière, notamment en procédant à des cessions et à une rationalisation opérationnelle.

Albemarle a rationalisé ses opérations, en plaçant son usine d'hydroxyde de lithium de Chengdu en entretien et en maintenance, et a annoncé le mois dernier des projets de vente de participations dans certaines activités, pour un montant de 660 millions de dollars.

La société a abaissé mercredi ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles à environ 600 millions de dollars, soit une baisse de 65 % par rapport à 1,7 milliard de dollars en 2024, et a déclaré qu'elle s'attendait à générer un flux de trésorerie disponible positif de 300 à 400 millions de dollars cette année.

Le géant du lithium s'attend à ce que les résultats annuels se situent dans la partie supérieure de ses prévisions de 9 dollars par kilogramme d'équivalent de carbonate de lithium, soutenues par des volumes de stockage d'énergie plus importants que prévu et des prix favorables

Selon ce scénario de base, les ventes annuelles devraient se situer entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars et le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement entre 800 millions et 1 milliard de dollars.

La société a annoncé une perte ajustée de 19 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes prévoyaient en moyenne une perte de 78 cents par action, selon les données compilées par LSEG.