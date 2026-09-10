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Les recommandations poussent les cours à la hausse quand de bonnes publications restent inférieures aux attentes
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 10:15
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Alors que les recommandations des analystes font grimper les cours d'Ayvens, Abivax, Fortum et SPIE, M.P. Evans Group progresse suite à l'annonce d'une bonne acquisition par l'une de ses filiales. Au contraire, une situation paradoxale à l'annonce des résultats des sociétés d'Associated British Foods et de Genus fait chuter les cours.

Actions en hausse

M.P. Evans Group ( 5,7%) : le producteur britannique d'huile de palme en Indonésie progresse après l'annonce de l'obtention de droits fonciers par l'une de ses filiales et de l'acquisition d'une société de plantation indonésienne. Ces opérations devraient accroître les surfaces cultivées du groupe et soutenir ses bénéfices.

D'Ieteren Group ( 5,4%) : le titre progresse après la nomination d'Eric Machiels au poste de CEO à compter de décembre. Le groupe belge a également publié un bénéfice semestriel en hausse de 6,6%, à 482,4 millions d'euros. L'IPO de sa filiale Belron est en outre de retour parmi les rumeurs de marché.

Ayvens ( 3,8%) : le groupe français spécialisé dans la location de voiture bénéficie du soutien d'Oddo BHF, qui relève sa recommandation de "neutre" à "surperformance". L'objectif de cours passe de 12 à 16 EUR.

Eramet (3,3%) : Le groupe minier français a repris ses activités en Indonésie après quatre mois d'arrêt pour maintenance et l'obtention des autorisations réglementaires. Ses prévisions 2026 pour les ventes de minerai de nickel seront communiquées une fois la reprise pleinement opérationnelle.

Abivax ( 3%) : la société de biotechnologie française profite d'une recommandation favorable de Goldman Sachs. La banque démarre le suivi du titre à "acheter", avec un objectif de cours de 155 USD.

Fortum ( 2,8%) : le producteur nordique d'électricité profite de plusieurs relèvements de recommandations après les annonces d'investissement de Google la veille. SEB passe notamment de "conserver" à "acheter" et porte son objectif de cours de 21 à 29 EUR.

SPIE (1,8%) : gagne du terrain en Bourse après une recommandation favorable de Jefferies. La banque relève son conseil de "conserver" à "acheter" et porte son objectif de cours de 50 à 55 EUR.

Actions en baisse

Hemnet Group (-14,4%) : l'exploitant suédois d'une plateforme immobilière chute en Bourse après l'annonce de la suspension d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 600 millions de couronnes suédoises, qui devait débuter dans les prochains jours.

Associated British Foods (-9,2%) : le groupe britannique recule le jour de la publication de ses résultats. Malgré l'annonce de l'ouverture du premier magasin Primark en Arabie saoudite, les investisseurs restent inquiets quant aux perspectives pour 2027.

Genus (-4,6%) : déçoit à l'occasion de la publication de ses résultats. Malgré la progression du bénéfice net sur l'exercice fiscal 2026 et l'annonce d'un rachat d'actions, le marché reste sceptique. Le spécialiste de la génétique animale prévoit pour 2027 un bénéfice avant impôt conforme au consensus, alors que le cours de Bourse avait déjà intégré l'hypothèse de résultats supérieurs aux attentes.

SAP (-2,9%) : commence la séance dans le rouge malgré une annonce positive, mais peu significative à l'échelle du groupe. Les investisseurs s'interrogent surtout sur le rythme de déploiement de l'IA et sur le ralentissement attendu de la croissance du carnet de commandes cloud, après le fort rebond estival.

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