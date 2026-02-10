Les recettes semestrielles d'Ethiopian Airlines en hausse de 14 % par rapport à l'année précédente

Ethiopian Airlines, le plus grand transporteur commercial d'Afrique, a déclaré mardi que ses revenus semestriels avaient augmenté de 14% par rapport à l'année précédente, grâce à l'introduction de nouvelles destinations, à l'augmentation du nombre de vols et à l'acquisition de sept nouveaux avions.

Le directeur général Mesfin Tasew a déclaré lors d'une conférence de presse que la compagnie aérienne publique avait enregistré des recettes de 4,4 milliards de dollars au cours des six premiers mois de son exercice financier, qui a débuté le 8 juillet.

Ethiopian Airlines dispose d'une flotte d'environ 150 appareils. Le mois dernier, elle a annoncé une commande avec Boeing BA.N pour neuf 787 Dreamliner, dans un contexte de demande croissante de vols long-courriers.

Le mois dernier, la compagnie a également lancé officiellement la construction d'un aéroport de 12,5 milliards de dollars qui, selon les autorités, sera le plus grand d'Afrique lorsqu'il sera achevé en 2030.