Les recettes de Warner Bros déçoivent en raison de la baisse des ventes publicitaires et des mauvais résultats au box-office

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6, de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 9) par Harshita Mary Varghese

Warner Bros Discovery WBD.O a déçu les attentes en matière de chiffre d'affaires au deuxième trimestre jeudi, pénalisé par des résultats médiocres au box-office et des ventes publicitaires en berne en raison de l'absence de matchs de la NBA.

Le chiffre d’affaires du studio a chuté de 39 %, les sorties telles que "Mortal Kombat II" et "Supergirl" n’ayant pas réussi à réitérer le succès phénoménal de "A Minecraft Movie" et "Sinners" l’année dernière.

Le calendrier de sorties de Warner est concentré sur le second semestre, avec des films majeurs tels que "Digger" et "Dune: Partie 3" qui devraient relancer les résultats au box-office.

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a donné jeudi son feu vert à la fusion de Warner avec Paramount , d’un montant de 110 milliards de dollars, estimant qu’elle ne risquait pas de nuire à la concurrence dans le pays.

Toutefois, la fusion reste bloquée devant les tribunaux, la Californie et onze autres États cherchant à la faire annuler pour des raisons de droit de la concurrence. Paramount a accepté de suspendre l’opération jusqu’en juin 2027, tandis qu’un procès fédéral est prévu pour mars 2027.

"L’autorisation accordée par la CMA pourrait renforcer l’argumentation de Paramount dans le cadre de la procédure judiciaire aux États-Unis, mais cette décision dépendra en fin de compte des arguments présentés au tribunal", a déclaré Seth Shafer, analyste principal chez S&P Global Market Intelligence.

Lors d’une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats, les directeurs généraux des deux sociétés se sont dits confiants quant à la finalisation de l’opération.

L'action Warner Bros a progressé de 1,5 %.

LA PERTE DE LA NBA FRAPPE LA PUBLICITÉ; LE STREAMING RESTE UN POINT FORT

L'absence de matchs de la NBA cette année, conjuguée à la baisse de l'audience de la télévision linéaire aux États-Unis, a entraîné une chute de 22 % des recettes publicitaires de Warner Bros.

Warner a indiqué que la Coupe du monde de football 2026 avait réduit sa part d’audience et ses recettes publicitaires sur plusieurs marchés en juin et juillet.

Alors que le chiffre d’affaires de la division des réseaux détenus par CNN a reculé de 17 %, une baisse de 23 % des charges d’exploitation, due à l’absence de coûts liés aux droits de la NBA et à la réduction des dépenses de contenu, a permis à Warner d’afficher un bénéfice trimestriel inattendu de 6 cents par action.

Les analystes interrogés par LSEG s’attendaient à une perte de 13 cents.

L'activité de streaming de Warner, qui est au cœur de l'accord, est restée un point fort au deuxième trimestre, l'expansion internationale de HBO Max et des contenus originaux tels que "The Pitt" ayant permis une hausse de 10 % du chiffre d'affaires.

Le service combiné « » HBO Max et Paramount+ devrait permettre à l’entreprise de gagner en envergure pour rivaliser avec les géants du streaming tels que Netflix.

Warner Bros Discovery a annoncé un chiffre d’affaires de 8,72 milliards de dollars au deuxième trimestre, bien en deçà des prévisions de 9,29 milliards de dollars.