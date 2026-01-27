Les raffineurs indiens estiment que les offres de pétrole vénézuélien sont limitées, la plupart étant destinées aux États-Unis

Les raffineurs indiens ne se voient proposer que de faibles volumes de brut vénézuélien, la majeure partie de l'offre se dirigeant vers les États-Unis, ont déclaré mardi quatre responsables du raffinage, ce qui ralentit le retour de l'offre sud-américaine vers le troisième plus grand importateur mondial.

Les sociétés de négoce Trafigura et Vitol ont commencé à commercialiser du pétrole vénézuélien ce mois-ci, après un accord entre Caracas et Washington prévoyant que les États-Unis contrôlent 50 millions de barils à la suite de la capture du président Nicolas Maduro le 3 janvier, les recettes étant versées à un fonds supervisé par les États-Unis.

Depuis, les raffineurs indiens - Reliance Industries Ltd

RELI.NS , Indian Oil Corp IOC.NS Hindustan Petroleum Corp

HPCL.NS et Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd MRPL.NS cherchent à acheter du brut vénézuélien.

"Il n'y a pas d'offres. Les négociants cherchent à respecter leurs engagements sur le marché américain", a déclaré un dirigeant, faisant référence à Vitol et Trafigura. Les dirigeants ont refusé d'être nommés car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias. Vitol et Trafigura n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les raffineurs indiens ont également déclaré précédemment que les remises sur le brut vénézuélien n'étaient pas assez importantes pour qu'il soit intéressant pour eux de l'acheter.

Les sociétés commerciales ont vendu du brut vénézuélien à des raffineurs américains et européens, dont Valero VLO.N , Phillips 66 PSX.N , Repsol REP.MC et la raffinerie Saras de Vitol en Italie.

Un dirigeant de Bharat Petroleum Corp BPCL.NS a déclaré que l'entreprise envisageait de s'associer à une autre société pour acheter du pétrole vénézuélien, car la quantité dont elle a besoin est faible (environ 200 000 barils).