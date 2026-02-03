Les raffineurs indiens attendent l'avis du gouvernement sur l'arrêt des importations de pétrole russe, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les raffineurs ont besoin de temps pour achever les importations russes en cours - sources

*

Les cargaisons déjà réservées devraient arriver en mars, selon les sources

*

Les États-Unis veulent que l'Inde se tourne vers le pétrole vénézuélien et américain

(Ajout de détails sur les achats) par Nidhi Verma

Les raffineurs indiens n'ont pas reçu l'ordre du gouvernement de cesser d'acheter du pétrole russe et auraient besoin d'une période de liquidation pour compléter les achats déjà en cours, ont déclaré deux sources de raffinage mardi, à la suite d'un accord commercial avec Washington .

Lundi, le président américain Donald Trump a annoncé un accord commercial avec le Premier ministre indien Narendra Modi qui incluait l'arrêt des achats de pétrole à la Russie, mais sans détails sur comment et quand ces achats par l'Inde prendraient fin.

Alors que l'Inde a ralenti ses achats de pétrole russe, les raffineries ont déjà réservé des cargaisons qui seront chargées en février et arriveront en mars, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Trump a déclaré que l'accord commercial réduirait les droits de douane américains sur les produits indiens de 50 % à 18 %, en échange de l'abaissement des barrières commerciales par l'Inde, de l'arrêt des achats de pétrole russe et de l'importation de pétrole en provenance des États-Unis et, éventuellement, du Venezuela.

Modi s'est félicité de la réduction des droits de douane, mais n'a pas mentionné l'arrêt des achats de pétrole russe.

L'ARRÊT COMPLET DES IMPORTATIONS RUSSES "NUIRAIT À NAYARA

L'Inde est devenue le principal acheteur de pétrole brut russe à prix réduit après le début de la guerre de Moscou en Ukraine en 2022, provoquant une réaction brutale des pays occidentaux qui avaient ciblé le secteur énergétique russe avec des sanctions visant à réduire les revenus de Moscou et à rendre plus difficile le financement de la guerre.

L'Inde réduira progressivement ses importations de pétrole russe, a déclaré une troisième source mardi, ajoutant qu'un arrêt complet nuirait aux activités de la raffinerie de 400 000 barils par jour de Nayara Energy, soutenue par la Russie. L'usine dépend exclusivement du brut russe depuis les sanctions imposées par l'Union européenne à la société en juillet dernier.

Toutefois, Nayara ne prévoit pas de charger du pétrole russe en avril, car elle fermera sa raffinerie pendant plus d'un mois pour des raisons de maintenance à partir du 10 avril, a ajouté la troisième source.

Deux autres raffineurs ont suspendu leurs nouvelles commandes ces derniers jours après avoir réservé des volumes pour février et mars, ont indiqué des sources industrielles mardi. L'une des sources a déclaré que sa société pourrait reporter les cargaisons de mars à avril afin de limiter la consommation globale de pétrole russe en Inde.

Les sources, qui ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias, ont déclaré que les achats futurs dépendraient des orientations du gouvernement.

SE PRÉPARER À RÉDUIRE LES IMPORTATIONS RUSSES

Indian Oil Corp IOC.NS , Bharat Petroleum Corp BPCL.NS et Nayara sont des acheteurs réguliers de pétrole russe.

Reliance Industries RELI.NS , qui a cessé d'acheter du pétrole russe pendant un mois, achètera jusqu'à 150 000 barils par jour à partir de février, a déclaré un cadre de la société la semaine dernière.

Les quatre entreprises et le ministère indien du pétrole n'ont pas répondu aux courriels demandant des commentaires.

La semaine dernière, des sources ont déclaré que l'Inde se préparait à réduire les importations de pétrole russe à moins d'un million de barils par jour, l'une d'entre elles affirmant que ces importations s'élèveraient finalement à 500 000-600 000 bpj.

Les importations indiennes de pétrole russe ont culminé à environ 2 millions de barils par jour en juin dernier.

Trump a déclaré samedi que l'Inde achèterait du pétrole vénézuélien, mais des sources de raffinage ont déclaré mardi que seules Reliance et Nayara disposaient de la capacité de raffinage nécessaire pour traiter des volumes importants de brut lourd. Les raffineurs d'État ne pourraient pas simplement passer au pétrole vénézuélien et ne seraient en mesure de remplacer que moins de 10 % des approvisionnements russes.

En décembre, les importations indiennes de pétrole russe sont tombées à leur niveau le plus bas depuis deux ans , selon des sources commerciales.

Les raffineurs indiens ont acheté davantage de aux pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique du Sud en réduisant leurs achats de pétrole russe , ont indiqué des sources de raffinage le mois dernier.