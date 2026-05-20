Les raffineurs de pétrole japonais prévoient de s'assurer un approvisionnement suffisant pour remplacer le brut du Moyen-Orient cet été

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale) par Yuka Obayashi et Hina Suzuki

Les raffineurs de pétrole japonais seront en mesure de s'approvisionner en pétrole brut et en produits pétroliers de substitution en quantité suffisante pour remplacer les livraisons en provenance du Moyen-Orient tout au long de l'été, a déclaré mercredi le président d'une association professionnelle.

Shunichi Kito, président de l'Association japonaise du pétrole, a déclaré que le brut américain devenait la principale source de substitution, tandis que les efforts se poursuivent pour s'approvisionner en brut auprès de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis via des itinéraires contournant le détroit d'Ormuz.

Certaines entreprises japonaises s'approvisionnent en brut en Amérique latine, notamment au Mexique, en Équateur et au Venezuela, ainsi qu'en Alaska et à Sakhaline-2.

« Nous réagissons en combinant le prélèvement sur les réserves nationales et l'approvisionnement auprès de sources alternatives », a déclaré M. Kito.

« Nous ne prévoyons aucun problème d’approvisionnement pendant la période de pointe estivale. »

M. Kito a fait remarquer que les très grands pétroliers (VLCC) ne peuvent pas transiter par le canal de Panama lorsqu’ils transportent du pétrole brut américain, ce qui oblige certaines cargaisons à passer par le cap de Bonne-Espérance, un trajet d’environ 55 jours – soit plus de deux fois plus long que la route du Moyen-Orient.

Cette route plus longue augmenterait considérablement les coûts, ne laissant aux raffineurs d’autre choix que de les répercuter sur les clients, a-t-il déclaré.

Avant que la guerre américano-israélienne contre l’Iran ne bloque la majeure partie du transport de pétrole via le détroit, le Japon dépendait du Moyen-Orient pour environ 95 % de ses importations de brut. Il devra réduire cette dépendance à long terme, a déclaré M. Kito.

Les raffineurs analysent actuellement les propriétés de qualités de brut alternatives, ajustent les ratios de mélange et les raffinent dans les limites des équipements existants.

À l'avenir, le Japon devra renforcer sa préparation aux crises en combinant la diversification de ses approvisionnements, la modernisation de ses raffineries et l'utilisation accrue de carburants non fossiles tels que les biocarburants, a-t-il déclaré.