Les raffineurs américains surpassent le secteur de l'énergie du S&P 500 grâce au redressement des marges
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les raffineurs américains sont prêts à enregistrer des gains annuels en 2025 et sont parmi les plus performants de l'indice énergétique S&P 500 .SPNY .

** Les actions ont été stimulées après que les marges de raffinage américaines ont rebondi par rapport à leurs plus bas niveaux pluriannuels en 2024, les pénuries d'approvisionnement liées aux tensions géopolitiques en Ukraine ayant favorisé une hausse des prix

** La marge de craquage 3-2-1 CL321-1=R , qui mesure les marges de raffinage, a augmenté de plus de 18 % jusqu'en 2025 et devrait mettre fin à une série de pertes de deux ans

** Les principaux raffineurs américains, Valero Energy

VLO.N , ont fait un bond de plus de 34 % en 2025, suivis par Marathon Petroleum MPC.N , avec un gain de 17,4 %, et Phillips 66 PSX.N , avec une hausse de 13,7 %

** Au cours de l'année, PSX s'est concentré sur la rationalisation des opérations, après une longue bataille de procuration avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management

** Elle a également acquis la pleine propriété de deux grandes raffineries américaines, connues collectivement sous le nom de WRB Refining, dans le cadre d'une transaction de 1,4 milliard de dollars

** Les petits raffineurs HF Sinclair DINO.N ont gagné un peu plus de 30 %, Delek US Holdings DK.N a augmenté de 61,6 %, tandis que Par Pacific Holdings PARR.N a plus que doublé

** L'indice S&P 500 de l'énergie a progressé de plus de 4 % depuis le début de l'année, VLO, EQT Corp EQT.N MPC et PSX étant à l'origine des gains les plus importants

