Les raffineurs américains profitent de la perspective d'un accès aux réserves pétrolières vénézuéliennes

5 janvier - ** Les actions des raffineurs progressent après l'intervention militaire américaine au Venezuela, pays riche en pétrole, à la fin de la semaine dernière

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 en hausse de 1,1 % à 61,43 $/baril et le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLC1 en hausse de 1,3 % à 58,1 $/baril

** La hausse des prix est alimentée par la perspective d'un accès aux vastes réserves de pétrole du Venezuela après que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis prendraient le contrôle de la nation sud-américaine à la suite de l'arrestation de son président

** Il s'agit clairement d'un vent arrière pour le raffinage américain. L'augmentation de la production de brut vénézuélien pourrait matériellement bénéficier aux raffineurs du complexe USGC, étant donné leur capacité à transformer des qualités lourdes et acides en produits propres de grande valeur - Theresa Chen, analyste chez Barclays

** Les actions des raffineurs PBF Energy PBF.N et Valero Energy VLO.N augmentent de ~10%, Marathon Petroleum MPC.N augmente de 5,5%

** Par Pacific Holdings PARR.N en hausse de 7,4%, Phillips 66 PSX.N en hausse de 6,3% et HF Sinclair DINO.N en hausse de ~6%

** Séparément, PSX a déclaré qu'il allait acquérir les actifs et l'infrastructure de la raffinerie de Lindsey Oil dans le nord de l'Angleterre