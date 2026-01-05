 Aller au contenu principal
Les raffineurs américains profitent de la perspective d'un accès aux réserves pétrolières vénézuéliennes
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions des raffineurs progressent après l'intervention militaire américaine au Venezuela, pays riche en pétrole, à la fin de la semaine dernière

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 en hausse de 1,1 % à 61,43 $/baril et le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLC1 en hausse de 1,3 % à 58,1 $/baril

** La hausse des prix est alimentée par la perspective d'un accès aux vastes réserves de pétrole du Venezuela après que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis prendraient le contrôle de la nation sud-américaine à la suite de l'arrestation de son président

** Il s'agit clairement d'un vent arrière pour le raffinage américain. L'augmentation de la production de brut vénézuélien pourrait matériellement bénéficier aux raffineurs du complexe USGC, étant donné leur capacité à transformer des qualités lourdes et acides en produits propres de grande valeur - Theresa Chen, analyste chez Barclays

** Les actions des raffineurs PBF Energy PBF.N et Valero Energy VLO.N augmentent de ~10%, Marathon Petroleum MPC.N augmente de 5,5%

** Par Pacific Holdings PARR.N en hausse de 7,4%, Phillips 66 PSX.N en hausse de 6,3% et HF Sinclair DINO.N en hausse de ~6%

** Séparément, PSX a déclaré qu'il allait acquérir les actifs et l'infrastructure de la raffinerie de Lindsey Oil dans le nord de l'Angleterre

Valeurs associées

Gaz naturel
3,62 USD NYMEX 0,00%
HF SINCLAIR
49,240 USD NYSE +5,09%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
174,760 USD NYSE +5,81%
PAR PACIFIC HLDN
37,870 USD NYSE +5,69%
PBF ENER RG-A
30,770 USD NYSE +7,89%
PHILLIPS 66
139,250 USD NYSE +6,66%
Pétrole Brent
61,07 USD Ice Europ +0,44%
Pétrole WTI
57,63 USD Ice Europ +0,59%
VALERO ENERGY
180,540 USD NYSE +9,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

