Les rachats sur le fonds de crédit privé de Morgan Stanley restent élevés au troisième trimestre

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Les demandes de retrait au titre du fonds de crédit privé MS.N de Morgan Stanley sont restées élevées lors de l’offre de rachat du troisième trimestre, selon un document réglementaire publié vendredi, alors que ce véhicule d’investissement continue de traiter sa file d’attente de rachats.

Les investisseurs du North Haven Private Income Fund de Morgan Stanley (PIF) ont cherché à retirer 11,4 % des parts lors de la dernière offre de rachat, soit une légère baisse par rapport aux 11,6 % enregistrés au trimestre précédent. Le fonds rachètera 5 % des parts, seuil habituel pour ce type de véhicules.

Ces derniers mois, les investisseurs fortunés ont retiré leurs capitaux des fonds de crédit privés non cotés, en raison de leurs inquiétudes concernant les critères d’octroi de crédit et de la capacité des entreprises de logiciels – une base d’emprunteurs clé pour les prêteurs directs – à résister aux bouleversements liés à l’intelligence artificielle.

La pression sur les rachats pourrait toutefois commencer à s’atténuer , les gestionnaires d’actifs s’efforçant de traiter l’arriéré de demandes de retrait en attente .

Le fonds a indiqué que près des deux tiers des demandes de rachat pour le dernier trimestre provenaient d’investisseurs qui n’avaient pas été autorisés à se retirer entièrement lors des deux précédentes offres de rachat.

"Nous estimons que la composition et la stabilisation des demandes pourraient indiquer la pérennité de la base d’investisseurs de la société. À l’issue des rachats de ce trimestre, les investisseurs qui avaient demandé le rachat intégral de leurs parts lors des deux précédentes offres de rachat auront reçu plus de 80 % du montant demandé", a déclaré le fonds dans une note d’information destinée aux investisseurs.

L'impact surla valeur liquidative du PIFdevrait s'élever à environ 101 millions de dollars, après prise en compte des nouvelles souscriptions et des réinvestissements de dividendes.

Par ailleurs, un fonds plus modeste de Morgan Stanley, le North Haven Private Income Fund A (PIF A), a enregistré environ 6,8 % de demandes de rachat, contre 7,2 % au trimestre précédent.

Les données relatives aux principaux véhicules de crédit privés gérés par Apollo APO.N , Ares ARES.N et Blue Owl

OWL.N devraient être dévoilées dans les semaines à venir.