Les rachats de parts du fonds de crédit privé de BlackRock ont diminué au troisième trimestre

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Les demandes de retrait au sein du fonds phare de crédit privé du gestionnaire d'actifs BlackRock

BLK.N ont ralenti au troisième trimestre, selon un document réglementaire publié vendredi.

Les investisseurs du fonds « HPS Corporate Lending Fund » ont cherché à retirer environ 11,5% des parts, contre 13,3% au trimestre précédent.