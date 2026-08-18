Les rachats d'actions hebdomadaires d'ING ralentissent

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1 MdEUR annoncé le 30 avril dernier, 975 000 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 30,80 EUR, pour un montant total de près de 30,03 MEUR.

L'établissement financier néerlandais a ainsi ralenti assez sensiblement le rythme de ses rachats de titres, puisqu'il avait acquis 2 millions d'actions la semaine précédente, pour un montant total de 60,83 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par ING dans le cadre de son programme s'élève ainsi à 20,74 millions, pour un montant total de plus de 564,3 MEUR, représentant environ 56,4% de la valeur totale maximale du programme.