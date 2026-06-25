Les puces reprennent, OHB perd son orbite

(Zonebourse.com) - Les semi-conducteurs européens reprennent de la hauteur après les prévisions très optimistes de Micron. RWE profite d'un relèvement de recommandation. La séance est plus difficile pour OHB, pénalisé par une opération de financement dilutive, H&M, déçu par ses résultats, et les valeurs de la défense, entraînées par la chute de Rheinmetall.

Actions en hausse

Infineon technologies ( 5%), ASML ( 5%), STMicroelectronics ( 4%) : les équipementiers et fabricants européens de semi-conducteurs profitent des prévisions trimestrielles très optimistes publiées par Micron, qui ravivent l'appétit des investisseurs pour l'ensemble de la chaîne de valeur des puces liées à l'IA..

VAT Group ( 4%) : le spécialiste suisse des vannes à vide salue un relèvement d'objectif de cours par Barclays, de 650 à 760 CHF, la recommandation surpondérer étant réitérée. Le groupe bénéficie en outre de l'enthousiasme suscité par les prévisions de Micron, qui ravive l'appétit pour les acteurs de la chaîne de valeur des semi-conducteurs.

RWE ( 2%) : le groupe énergétique allemand grimpe après qu'AlphaValue/Baader Europe a relevé sa recommandation d'alléger à accumuler, jugeant la valorisation de l'opération Amprion "attractive". L'objectif de cours est rehaussé de 61,60 à 64,40 EUR.

Volkswagen AG ( 2%) : le constructeur automobile allemand progresse après l'annonce de la cession de 51% d'Everllence, son unité de moteurs diesel lourds, à Bain Capital pour 7,4 MdsEUR. L'opération, perçue comme une étape dans le recentrage stratégique du groupe, est saluée par les investisseurs.

Actions en baisse

OHB (-14%) : le constructeur allemand de satellites est sanctionné après l'annonce d'une levée de fonds de 482 MEUR via une vente d'actions, assortie d'une augmentation de capital avec droits préférentiels, une opération dilutive qui pèse sur le cours.

Hennes & Mauritz (-4%) : le géant suédois du prêt-à-porter est sanctionné après des résultats du deuxième trimestre décevants : le bénéfice net ressort stable, tandis que les ventes reculent, le resserrement des stocks ayant pesé sur la performance commerciale. Le résultat net manque les attentes des analystes, ravivant les doutes sur la trajectoire du groupe.

Thales (-2%) : le spécialiste français des systèmes de défense et d'avionique pâtit de la contagion provoquée par la chute de Rheinmetall, entraînée par l'annonce de l'abandon par Berlin du programme de frégates F126, contrat estimé à 12,8 MdsEUR. Le repli du géant allemand a pesé sur l'ensemble des valeurs européennes du secteur, Thales, Hensoldt, BAE Systems et Leonardo reculant dans son sillage.

Capgemini (-2%) : le spécialiste français des services numériques est plombé par une révision à la baisse de l'objectif de cours de Jefferies, ramené de 115 à 95 EUR, la recommandation conserver étant maintenue. Ce geste traduit un scepticisme accru des analystes quant aux perspectives de croissance du groupe.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.