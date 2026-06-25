Les puces mémoire s'envolent après les prévisions optimistes de Micron

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25 juin - ** Les actions des fabricants américains de puces mémoire bondissent avant l'ouverture de la Bourse après que Micron Technology MU.O a annoncé des prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires supérieurs aux estimations pour le quatrième trimestre et publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes

** MU s'envole de 16 % après que la société a annoncé que ses clients s'étaient engagés à dépenser 22 milliards de dollars pour s'assurer un approvisionnement en puces mémoire

** Sandisk Corp SNDK.O termine en hausse de 13,2 %, Western Digital WDC.O gagne 11,4 % et Seagate Technology

STX.O progresse de 7,9 %

** L'ETF Roundhill Memory DRAM.P bondit de 12 % après un recul de 9 % depuis le début de la semaine

** Les fabricants de puces européens et asiatiques se joignent également à la reprise

** Cette hausse fait suite à la chute de 13 % de MU mardi, dans le cadre d’une vague de ventes plus générale

** À la clôture d'hier, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX avait progressé d'environ 90 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 7,5 % pour le S&P 500

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