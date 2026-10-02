Les propriétaires au Royaume-Uni et ailleurs sont touchés par la hausse des coûts des prêts immobiliers, conséquence de la vague mondiale de ventes d'obligations

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* Les taux hypothécaires ont bondi au Royaume-Uni et ailleurs

* La hausse des coûts énergétiques liée à la guerre en Iran alimente les pressions inflationnistes

* Les emprunteurs ayant souscrit un prêt immobilier à taux fixe il y a 5 ans sont durement touchés

* Selon la Nationwide Building Society, la hausse des prix de l'immobilier au Royaume-Uni en septembre a été la plus faible depuis décembre dernier

(Mise à jour des rendements des obligations d'État britanniques et des taux hypothécaires américains, paragraphes 8 et 17)

par Suban Abdulla et Lawrence White

Pendant cinq ans, le taux d’intérêt du prêt immobilier de Richard Merrett a été bloqué à 1,14 %, mais ce contrat extrêmement avantageux arrivant à échéance début 2027, il va voir ses charges mensuelles de logement tripler soudainement, passant de 550 £ (728 $) par mois à 1 650 £.

M. Merrett connaît bien les risques du marché du crédit: il est en effet directeur général de la société de crédit immobilier Alexander Hall. Mais même lui a été choqué par l’ampleur de cette hausse, alimentée par la flambée des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Iran .

“C’est une forte hausse qui signifie que les mensualités vont tripler. Cela va donc provoquer quelques sursauts et obliger à se serrer la ceinture”, a déclaré M. Merrett à Reuters.

Une vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux a propulsé les coûts d’emprunt, des États-Unis au Japon, à leurs plus hauts niveaux depuis dix ans et affecte le marché hypothécaire britannique, ce qui pourrait se répercuter sur l’ensemble de l’économie.

C’est également un signe avant-coureur de ce qui pourrait se produire dans la zone euro, aux États-Unis et ailleurs si les taux restent obstinément élevés.

LES EMPRUNTEURS FONT FACE À DES PRESSIONS CROISSANTES

La hausse du rendement des obligations d'État britanniques à 30 ans GB30YT=RR , qui a dépassé les 6 % jeudi pour la première fois depuis 1998, va encore faire grimper les taux hypothécaires, les banques répercutant la hausse du coût de financement sur les acheteurs immobiliers, a déclaré Nicholas Mendes, responsable des prêts hypothécaires chez le courtier John Charcol.

“Pour les emprunteurs, les mouvements observés aujourd’hui viennent s’ajouter à la pression qui s’accumule depuis des semaines”, a-il déclaré.

Le rendement des obligations à 30 ans se situait juste en dessous de 6 % vendredi.

Contrairement à la plupart des pays d’Europe et aux États-Unis, où les prêts immobiliers à taux fixe sont généralement financés par des emprunts sur plusieurs décennies, au Royaume-Uni, leur taux est généralement indexé sur les taux de swap à deux et cinq ans.

En juillet, la Banque d’Angleterre a estimé que plus de 5 millions de ménages devraient voir leurs remboursements hypothécaires augmenter d’ici fin 2028, soit plus d’un million de plus que ce qu’elle prévoyait avant le début du conflit dans le Golfe.

Pour un propriétaire type, l’augmentation mensuelle des remboursements hypothécaires devait s’élever à 45 £, un montant relativement gérable.

Mais pour près de 750 000 personnes comme Merrett, qui ont souscrit des prêts immobiliers à taux fixe avant que les taux ne commencent à remonter en 2022 après avoir atteint leurs plus bas niveaux de l’époque de la COVID-19 et dont les contrats arrivent à échéance cette année, l’augmentation moyenne s’élève à 170 livres sterling par mois, selon les estimations de la Banque d’Angleterre.

M. Mendes, de John Charcol, a indiqué que le taux de swap Sonia britannique à 2 ans avait augmenté de 27 points de base au cours du dernier mois, pour atteindre 4,68 %.

“Cela ajoute environ un tiers de point de pourcentage au coût de financement d’un prêt à taux fixe, et les prêteurs ne pourront pas absorber cette hausse très longtemps”, a-t-il déclaré.

Peu après le début de la guerre en Iran, les banques britanniques ont retiré du marché plus de produits de crédit immobilier qu’au cours de n’importe quelle journée depuis la crise du mini-budget de 2022 sous le mandat de la Première ministre de l’époque, Liz Truss. Ces derniers jours, les prêteurs ont retiré les offres à taux inférieur à 5 %.

PHÉNOMÈNE MONDIAL

Les taux hypothécaires augmentent partout dans le monde.

Aux États-Unis, le taux des prêts immobiliers à taux fixe sur 30 ans a bondi de plus de 100 points de base depuis le début de la guerre et a atteint cette semaine 7,28 %, son plus haut niveau depuis près de trois ans , portant un nouveau coup aux primo-accédants. La hausse d'une semaine sur l'autre — le taux à 30 ans s'établissait à 7,03 % la semaine dernière — a été la plus forte enregistrée depuis environ quatre ans.

Dans la zone euro, les prêts assortis d’une période initiale de taux fixe supérieure à 10 ans ont augmenté de 8 points de base pour atteindre 3,43 % en août. La flambée des rendements obligataires de la zone euro ces dernières semaines va pousser les taux encore plus haut.

En Australie, les prix de l’immobilier ont baissé pour le sixième mois consécutif en septembre, s’acheminant vers la pire baisse enregistrée depuis trois décennies .

Au Royaume-Uni, les prix de l’immobilier ont progressé le mois dernier à leur rythme le plus faible depuis décembre 2025, a indiqué jeudi la Nationwide Building Society, reflétant les inquiétudes quant à d’éventuelles hausses des taux de la Banque d’Angleterre.

BAISSE DES ACCORDS DE CRÉDIT IMMOBILIER

Les données publiées cette semaine ont révélé le nombre le plus bas d’approbations de prêts immobiliers au Royaume-Uni depuis fin 2023, un signe supplémentaire de l’impact de la hausse des coûts d’emprunt sur la demande.

Ashley Webb, économiste senior pour le Royaume-Uni au cabinet de conseil Capital Economics, a déclaré qu’il s’attendait toujours à ce que les prix de l’immobilier au Royaume-Uni augmentent de 2,5 % en 2027, en raison d’une pénurie de logements mis en vente.

Mais la possibilité d’une nouvelle flambée de la dette publique dans le premier budget du ministre des Finances John Healey, prévu le 28 octobre, pourrait exercer une pression supplémentaire sur les coûts d’emprunt et “freiner la reprise du marché immobilier”, a ajouté M. Webb.

Pour M. Merrett, courtier en crédit immobilier britannique, il règne un sentiment d’impuissance face à l’absence de perspective de fin de la guerre en Iran et à la persistance des pressions inflationnistes.

“Je suis inquiet. Comment ne pas l’être alors que les coûts des prêts immobiliers triplent?”, a déclaré M. Merrett. “Mais je reste prudemment optimiste: je pense que nous assisterons à une certaine correction et que les prix redescendront.”

(1 dollar = 0,7559 livre)