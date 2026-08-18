Les promesses de ventes bien en deçà des attentes en juillet aux USA

Les promesses de ventes dans l'immobilier ont nettement diminué en juillet aux Etats-Unis pour atteindre leur plus bas niveau depuis janvier dernier, un signe de ralentissement du marché du logement dû notamment à la remontée des taux d'intérêt.

L'indice de la fédération nationale des agents immobiliers (NAR), calculé sur la base des contrats de ventes signés le mois dernier, est ressorti en baisse de 2,3% après avoir déjà baissé de 4,8% au mois de juin. Les économistes projetaient un petit rebond de l'ordre de 0,3%.

Toutes les régions (Nord-Est, Midwest, Sud et Ouest) ont contribué au mouvement de baisse, est-il précisé dans son communiqué.

En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à juillet 2025, la baisse atteint 2,2%.

Selon l'association professionnelle, la récente hausse des taux d'emprunt a découragé les acheteurs alors que les prix de l'immobilier continuent toujours d'évoluer à des niveaux records aux Etats-Unis à l'heure actuelle.